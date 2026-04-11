IPL couple fight: फिलहाल हमारे देश में आईपीएल मैच चल रहे हैं. आईपीएल मैचों में जहां एक तरफ मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश हो रही है. वहीं दूसरी ओर कई बार स्टेडियम के अंदर भी ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं, जो मैच से ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैच के दौरान पवेलियन में बैठे एक कपल के बीच जमकर बहस होती नजर आ रही है. यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का नया जरिया बन गया. वहीं इसे देख कर यूजर्स कई फनी कमेंट्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.



KKR vs LSG के मैच में पवेलियन में हो गया गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड में क्लेश



बताया जा रहा है कि यह वीडियो केकेआर वर्सेस एलएसजी मैच के दौरान का है. इस मैच के बीच पवेलियन में बैठे एक गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के बीच अचानक बहस शुरू हो जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है और आसपास बैठे लोग भी इस पूरे सीन को नोटिस कर रहे हैं. वहीं वीडियो में कपल के बीच बहस का माहौल साफ दिखाई देता है. दोनों के हावभाव से लगता है कि माहौल थोड़ा गंभीर है, लेकिन आसपास बैठे लोग इसके इसे मजे के तौर पर देख रहे हैं. वहीं जब स्टेडियम से कैमरा इस कपल की ओर जाता है तो पूरा स्टेडियम इस कपल की लड़ाई के मजे लेने लगता है. आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा इस वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि झगड़े के बीच में जब कपल को पता चलता है कि कैमरा उनकी तरफ है तो एक पल को दोनों खुश हो जाते हैं.



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Wholesome-Kalesh b/w a Couple During the KKR vs LSG match yesterday😂 pic.twitter.com/JgZkvZ8E7o — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 10, 2026

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन



यह वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने भी जमकर मजे लेना शुरू कर दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है मिशन अटेंशन सक्सेसफुल हो गया. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है लगता यह इसी लड़ाई की वजह से केकेआर मैच हार गई. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है अब हर घर की कहानी लाइव मैच में दिख रही है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कौन था जो रेंडम कपल को शूट कर रहा था. वहीं कुछ यूजर ने कपल के इस झगड़े को सिर्फ लाइमलाइट के लिए नाटक बताया. वहीं एक यूजर इस झगड़े को देखकर कहता है कि झगड़े से पता चलता है इन दिनों का प्यार हमेशा चलेगा कुछ यूजर्स ने इसे सिर्फ फनी बताया तो कुछ ने लाइमलाइट को लेकर भी कपल से सवाल शुरू कर दिए.

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