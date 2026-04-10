गाय के लिए रोटी लेकर पहुंचा कुत्ता, वीडियो देख यूजर्स बोले- दोस्ती करना कोई जानवरों से सीखे

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसमें एक कुत्ता अपने मुंह में रोटी लेकर गाय के पास जाता है और उसे रोटी खिलाता हुआ नजर आता है. यह सीन लोगों को हैरान भी कर रहा है और इमोशनल भी, लोग कह रहे हैं कि इसमें जानवरों के बीच दिखने वाली दोस्ती ने इंसानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है.



गाय के लिए रोटी लेकर पहुंचा कुत्ता

वीडियो में एक काला कुत्ता अपने मुंह में रोटी दबाए तेजी से चलता हुआ दिखाई देता है. वह बिना किसी डर या रुकावट के सीधे एक गाय के पास पहुंचता है. इसके बाद वह रोटी को गाय के सामने रख देता है और फिर धीरे-धीरे वहां से हट जाता है. यह पूरा सीन किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

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वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति ने क्या बताया

वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति बताता है कि वह कुत्ते के पीछे-पीछे चल रहा है. वह कहता है कि यह कुत्ता रोटी लेकर सीधे गाय के पास आया और उसे रोटी खिलाई. वीडियो के लास्ट में वह व्यक्ति इमोशनल होकर कहता है कि आज के समय में इंसानियत कम होती जा रही है, लेकिन यहां देखिए जानवरों का प्यार देखकर दिल खुश हो जाता है.

विकासनगर में एक बेजुबान ने वो कर दिखाया जो हम अक्सर भूल जाते हैं।

एक कुत्ता, अपने मुंह से गाय को रोटी खिलाता नजर आया।



आज जहां इंसान स्वार्थ में उलझता जा रहा है, वहीं ये बेजुबान हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची दोस्ती बस दिल से निभाई जाती है। pic.twitter.com/SAYwFfG7AZ — bhUpi Panwar (@askbhupi) April 9, 2026

वीडियो देख यूजर्स क्या बोले

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने इसे सच्ची दोस्ती बताया. कुछ यूजर्स का कहना है कि जानवरों से हमें बिना मतलब के प्यार और मदद करना सीखना चाहिए. वहीं कई लोगों ने लिखा कि दोस्ती करना कोई जानवरों से सीखे. कई यूजर ने लिखा इस सच्ची दोस्ती को सलाम है.

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