पत्नी का झगड़ा सड़क पर तमाशा, बीवी ने पत्थर मार-मारकर कूच दी पति की बाइक; वीडियो वायरल

Viral video: घर की लड़ाइयां कई बार सड़क पर तमाशा बन जाती हैं और ऐसा ही एक मामला इस बार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है. यहां पति-पत्नी के बीच हुई कहासुनी ने अचानक बड़े झगड़े का रूप ले लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में गुस्से से भरी महिला बीच सड़क पर ही अपने पति की बाइक पर पत्थर बरसती नजर आ रही है. मौके पर मौजूद भीड़ इस पूरे घटनाक्रम को देखती है, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ. जिसके बाद इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



पति-पत्नी का झगड़ा बना तमाशा



यह घटना बुलंदशहर के खुर्जा इलाके के मंदिर मार्ग की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, बाइक पर जा रहे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, जो देखते ही देखते बढ़ गया. बताया जा रहा है कि पति ने गुस्से में बाइक रोक दी और पत्नी से बहस करने लगा. इसके बाद वह बाइक वहीं छोड़कर चला गया. पति के जाने के बाद महिला का गुस्सा और बढ़ गया. वायरल वीडियो में महिला सड़क किनारे खड़ी बाइक को पहले गिराती है और फिर पत्थर उठाकर उस पर लगातार वह वार करने लगती है. आसपास खड़े लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती और बाइक को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देती है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर आए यूजर्स के पीछे रिएक्शन



वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने अलग-अलग तरह से अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है भाभी जी बाइक पर तो दया कर लेती. वहीं दूसरा कमेंट करता है पति अब सावधान हो जाओ. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है घर का झगड़ा सड़क पर तमाशा बन गया. वहीं कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं इतने लोग खड़े हैं, किसी ने रोका क्यों नहीं. एक और यूजर कमेंट कर कहता है शुक्र है पत्थर से ही थोड़ा, कुछ और कर देती तो. एक यूजर कमेंट करता है वायरल होने के लिए किया गया है, तो दूसरा कमेंट करता है ऐसी हरकतें समाज पर बोझ है. कुछ यूजर्स ने इसे मजाक के अंदाज में भी लिया तो कई लोगों ने इस झगड़े को गलत और शर्मनाक बताया.

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