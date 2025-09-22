हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कोबरा रेस्क्यू करते वक्त कांस्टेबल को डस गया दरिंदा! होशियारी दिखाने के चक्कर में चली गई जान- वीडियो वायरल

कोबरा रेस्क्यू करते वक्त कांस्टेबल को डस गया दरिंदा! होशियारी दिखाने के चक्कर में चली गई जान- वीडियो वायरल

इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मध्यप्रदेश के इंदौर में फर्स्ट बटालियन के आरक्षक संतोष को सांप ने काट लिया. संतोष को सांप पकड़ने का काफी अनुभव था और सांपों पर गहरी जानकारी रखते थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Sep 2025 07:24 PM (IST)

कोबरा. एक ऐसा नाम जो अगर जहन में आ जाए तो केवल मौत का आभास कराता है. कई लोग रील बनाने और होशियारी दिखाने के चक्कर में फ्री हेंड रेस्क्यू करते हैं ये सोचे बगैर कि हाथ में जो रस्सीनुमा सांप है ये चलती फिरती मौत है. ऐसा ही कुछ हुआ मध्यप्रदेश के एक कांस्टेबल के साथ, जिसे भेजा तो था पुलिस अस्तबल से सांप रेस्क्यू करने, लेकिन कोबरा की फ्री हेंडलिंग इतनी भारी पड़ गई कि उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कोबरा ने कांस्टेबल को डस लिया.

कोबरा के काटने से चली गई कांस्टेबल की जान, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मध्यप्रदेश के इंदौर में फर्स्ट बटालियन के आरक्षक संतोष को सांप ने काट लिया. संतोष को सांप पकड़ने का काफी अनुभव था और सांपों पर गहरी जानकारी रखते थे. लेकिन शनिवार की रात उनके लिए काल बनकर आई. दरअसल, उन्हें शनिवार रात 9 बजे सूचना मिली कि पुलिस विभाग के अस्तबल में सांप मौजूद है, जिसे पकड़ने के लिए संतोष मौके पर पहुंचे थे. वीडियो में दिख रहा है कि वो कितनी लापरवाही से सांप को हाथ में बगैर किसी सुरक्षा उपाय के उठा लेते हैं, जिसके बाद कोबरा उन्हें हाथ पर डस लेता है.

देर रात उखड़ी सांस, जानिए क्यों खतरनाक है ये सांप

जैसे ही सांप ने संतोष को काटा वैसे ही विभाग के लोग उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां देर रात उनकी मौत हो गई. आपको बता दें कि कोबरा भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है. कई बार ये फॉल्स बाइट करता है, लेकिन अगर ये एक बार शरीर में जहर छोड़ दे तो एक व्यस्क इंसान की मृत्यु 45 मिनट के अंदर अंदर हो सकती है अगर इलाज ना मिले तो. ऐसे में ऐसे खतरनाक कीड़े की फ्री हेंडलिंग करना घोर लापरवाही थी जिसका खामियाजा संतोष ने अपनी जान देकर भुगता.

यूजर्स बोले, लापरवाही का नतीजा

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... दिमाग का कम इस्तेमाल और ज्यादा बहादुरी जान ले लेती है. एक और यूजर ने लिखा...भाई वो रस्सी नहीं है कोबरा है. पता है कि जहरीला है तब तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....अपने काम को करते हुए भाई की जान गई है. भगवान शांति दे आत्मा को.

Published at : 22 Sep 2025 07:24 PM (IST)
