दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखा रहस्यमयी एक्सीडेंट, डिवाइडर पर चढ़ी कार देख चकराया लोगों का दिमाग

दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कनॉट प्लेस से एक ऐसा सड़क हादसा सामने आया है, जिसने लोगों का सिर चकरा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक कार फुटपाथ के डिवाइडर पर अजीब तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही है. कार के पास एक पेड़ भी क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस हालत में वहां पहुंची कैसे. वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं और पूरा मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो में दिखा हैरान करने वाला नजारा

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर अक्षांश कुमार ने शेयर किया है. वीडियो में एक क्षतिग्रस्त कार फुटपाथ के डिवाइडर पर अटकी हुई दिखाई देती है. कार की स्थिति ऐसी है कि पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि यह सामान्य सड़क हादसा है या कुछ और. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "कनॉट प्लेस में दिखा अजीब एक्सीडेंट, समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ." देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग अपने-अपने अंदाज में इसकी वजह बताने लगे.

क्या दूसरी कार की टक्कर से हुआ हादसा?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इस हादसे को लेकर अलग-अलग दावे किए. एक यूजर ने दावा किया कि रात करीब 10 बजे एक काली एसयूवी ने वहां खड़ी मारुति सियाज कार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे कार डिवाइडर पर चढ़ गई. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कार पहले से पार्क थी और किसी दूसरी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी होगी. फिलहाल पुलिस या प्रशासन की ओर से हादसे की असली वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस अनोखे हादसे ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी खूब चौंकाया. किसी ने मजाक में लिखा...गाड़ी पहले आई थी, बाद में उसके पास पेड़ लगा दिया गया. एक और यूजर ने कहा...लगता है रिवर्स पार्किंग करते समय एक्सीलेटर ज्यादा दब गया. वहीं एक और यूजर ने कार के पास रखी पानी की बोतलों पर चुटकी लेते हुए लिखा...हैंगओवर उतारने के लिए शायद इतना पानी काफी होगा. हालांकि कई लोगों ने गंभीरता से यह भी कहा कि हादसा चाहे जैसे हुआ हो, राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है. फिलहाल यह रहस्यमयी एक्सीडेंट सोशल मीडिया पर लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है.

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