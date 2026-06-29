हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखा रहस्यमयी एक्सीडेंट, डिवाइडर पर चढ़ी कार देख चकराया लोगों का दिमाग

Video: दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखा रहस्यमयी एक्सीडेंट, डिवाइडर पर चढ़ी कार देख चकराया लोगों का दिमाग

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर अक्षांश कुमार ने शेयर किया है. वीडियो में एक क्षतिग्रस्त कार फुटपाथ के डिवाइडर पर अटकी हुई दिखाई देती है. कार की स्थिति बड़ी अजीब है जो लोगों का दिमाग खराब कर रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कनॉट प्लेस से एक ऐसा सड़क हादसा सामने आया है, जिसने लोगों का सिर चकरा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक कार फुटपाथ के डिवाइडर पर अजीब तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही है. कार के पास एक पेड़ भी क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस हालत में वहां पहुंची कैसे. वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं और पूरा मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो में दिखा हैरान करने वाला नजारा

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर अक्षांश कुमार ने शेयर किया है. वीडियो में एक क्षतिग्रस्त कार फुटपाथ के डिवाइडर पर अटकी हुई दिखाई देती है. कार की स्थिति ऐसी है कि पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि यह सामान्य सड़क हादसा है या कुछ और. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "कनॉट प्लेस में दिखा अजीब एक्सीडेंट, समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ." देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग अपने-अपने अंदाज में इसकी वजह बताने लगे.

क्या दूसरी कार की टक्कर से हुआ हादसा?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इस हादसे को लेकर अलग-अलग दावे किए. एक यूजर ने दावा किया कि रात करीब 10 बजे एक काली एसयूवी ने वहां खड़ी मारुति सियाज कार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे कार डिवाइडर पर चढ़ गई. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कार पहले से पार्क थी और किसी दूसरी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी होगी. फिलहाल पुलिस या प्रशासन की ओर से हादसे की असली वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस अनोखे हादसे ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी खूब चौंकाया. किसी ने मजाक में लिखा...गाड़ी पहले आई थी, बाद में उसके पास पेड़ लगा दिया गया. एक और यूजर ने कहा...लगता है रिवर्स पार्किंग करते समय एक्सीलेटर ज्यादा दब गया. वहीं एक और यूजर ने कार के पास रखी पानी की बोतलों पर चुटकी लेते हुए लिखा...हैंगओवर उतारने के लिए शायद इतना पानी काफी होगा. हालांकि कई लोगों ने गंभीरता से यह भी कहा कि हादसा चाहे जैसे हुआ हो, राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है. फिलहाल यह रहस्यमयी एक्सीडेंट सोशल मीडिया पर लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखा रहस्यमयी एक्सीडेंट, डिवाइडर पर चढ़ी कार देख चकराया लोगों का दिमाग
दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखा रहस्यमयी एक्सीडेंट, डिवाइडर पर चढ़ी कार देख चकराया लोगों का दिमाग
ट्रेंडिंग
फरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ टेकी, किराया पता चला तो सूख गया हलक- सोशल मीडिया पर बताया सच
फरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ टेकी, किराया पता चला तो सूख गया हलक- सोशल मीडिया पर बताया सच
ट्रेंडिंग
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
ट्रेंडिंग
Video: टक्कर मारने के बाद भागने के बजाए ड्राइवर ने दिखाई ईमानदारी, दिल जीत लेगा ये वीडियो
टक्कर मारने के बाद भागने के बजाए ड्राइवर ने दिखाई ईमानदारी, दिल जीत लेगा ये वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
पंजाब
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
विश्व
कराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या
कराची हमले के बाद बौखलाया PAK, अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर की 35 की हत्या
ट्रेंडिंग
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
ऑटो
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget