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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'जहरीला' कॉम्बिनेशन! आगरा के वेंडर ने बना डाला कड़वा 'नीम पराठा', वीडियो देख भड़के लोग

'जहरीला' कॉम्बिनेशन! आगरा के वेंडर ने बना डाला कड़वा 'नीम पराठा', वीडियो देख भड़के लोग

इस अनोखे और डरावने पराठे को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार और तीखे कमेंट्स की बौछार कर दी है. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन के नाम पर रोज नए-नए अत्याचार देखने को मिलते हैं. अब तक आपने आलू, प्याज, गोभी और पनीर के पराठे तो खूब चाव से खाए होंगे, लेकिन क्या कभी कड़वे नीम का पराठा खाने की सोच सकते हैं? जी हां, आगरा के एक स्ट्रीट वेंडर ने यह कारनामा कर दिखाया है. इस वेंडर ने पराठे के अंदर आलू-पनीर की जगह कड़वी नीम की पत्तियां भर दीं, जिसका वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. इस कड़क कड़वे पराठे को देखकर फूड लवर्स का सिर चकरा गया है और लोग इस वेंडर की जमकर क्लास लगा रहे हैं.

कड़वाहट से भरा नुस्खा: पेड़ से तोड़ी पत्तियां और तवे पर सेक दिया पराठा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह फूड वेंडर सबसे पहले पेड़ से नीम की एकदम ताजी पत्तियां तोड़कर लाता है. इसके बाद वह इन पत्तियों को बारीक-बारीक काट लेता है. कड़वाहट को थोड़ा बैलेंस करने के लिए वह इसमें बारीक कटा प्याज, अदरक और कई तरह के तीखे मसाले मिक्स करता है. फिर इस मसालेदार कड़वे मिक्चर को आटे की लोई में भरकर पराठे की तरह बेल दिया जाता है. हद तो तब हो जाती है जब वेंडर इस पराठे को तवे पर रखकर ढेर सारा घी उड़ेल देता है और उसे एकदम क्रिस्पी होने तक सेकता है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा यूजर्स का गुस्सा

इस अनोखे और डरावने पराठे को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार और तीखे कमेंट्स की बौछार कर दी है. एक यूजर ने वेंडर की चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई, अगर पराठे में इतना ज्यादा देसी घी डालोगे तो लोग करेले का पराठा भी हंसकर खा लेंगे." वहीं दूसरे यूजर ने इंटरनेट पर बढ़ते इस फूड टॉर्चर से तंग आकर कहा, "आजकल ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि अब तो मोबाइल खोलने से भी डर लगने लगा है." एक और यूजर ने वेंडर को चुनौती देते हुए पूछा, "पराठा तो बना दिया भाई, लेकिन इसे खाने के बाद इंसान के चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा था, जरा उसका भी वीडियो दिखाओ तो जानें."

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क्या सेहत के लिए खतरनाक है नीम का पराठा?

आगरा के वेंडर का 'नीम पराठा' सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज और वायरल होने के लिए बनाया गया एक स्टंट है. सेहत के लिए यह जानलेवा तो नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के खाने या स्वाद के लिए यह बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है. अगर आपको नीम के औषधीय गुण चाहिए तो सुबह खाली पेट इसकी 2-3 छोटी पत्तियां चबाना या इसका थोड़ा सा जूस पीना ही काफी होता है, इसका पराठा बनाकर खाना बिल्कुल जरूरी नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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