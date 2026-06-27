हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

Viral Video:  यह वीडियो उत्तराखंड के रुद्रपुर का बताया जा रहा है. वीडियो में एक अनजान व्यक्ति द्वारा एक डिलीवरी बॉय की मदद का वीडियो देख यूजर्स सलाम कर रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: आज के समय में अक्सर यह कहा जाता है कि लोग मुश्किल वक्त में एक-दूसरे की मदद करने से बचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच को गलत साबित करता नजर आ रहा है. इस वीडियो में एक अनजान व्यक्ति ने बिना किसी पहचान या मतलब के एक युवक की मदद की, जिसके बाद लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.  

यह वीडियो उत्तराखंड के रुद्रपुर का बताया जा रहा है. वीडियो में एक डिलीवरी बॉय बारिश में भीगने के बाद पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचता है, लेकिन भीगे हुए नोटों की वजह से उसे भुगतान करने में परेशानी होने लगती है. तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आते हैं. वीडियो का सबसे खास पल तब होता है, जब मदद करने के बाद वह युवक से कहते हैं, तुम भी किसी की मदद करना. यही बात लोगों का दिल जीत रही है. 

बारिश में भीगे नोट बने परेशानी की वजह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी बॉय बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ पेट्रोल पंप पर पहुंचता है. वह अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में खड़ा रहता है. जब उसका नंबर आता है तो वह वहां मौजूद महिला कर्मचारी से कहता है कि उसके नोट थोड़े गीले हो गए हैं. वह जेब से नोट निकालकर दिखाता है और कहता है कि नोट फटे नहीं हैं, सिर्फ बारिश की वजह से भीग गए हैं. महिला कर्मचारी जवाब देती है कि ऐसे गीले नोट रखने में दिक्कत होगी. इस पर डिलीवरी बॉय कहता है कि फिलहाल नोट रख लीजिए, बाद में वह आकर इन्हें बदल देगा, क्योंकि उसके पास दूसरा नोट नहीं है. वह यह भी बताता है कि उसके पास ऐसा फोन नहीं है जिससे वह यूपीआई के जरिए भुगतान कर सके. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Infopedia247 (@infopedia247)

अनजान अंकल ने बिना सोचे कर दी मदद

डिलीवरी बॉय की परेशानी सुनकर पीछे खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं..वह युवक से पूछते हैं कि कितने रुपये का पेट्रोल भरवाना है.युवक बताता है कि उसे सिर्फ 80 रुपये का पेट्रोल चाहिए. इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति पेट्रोल पंप की कर्मचारी से कहते हैं कि युवक की बाइक में पेट्रोल भर दीजिए और उसकी रकम उनके बिल में जोड़ दी जाए. महिला कर्मचारी युवक से भी पूछती कि क्या अंकल उसके पैसे दे रहे हैं. युवक हामी भर देता है. इसके बाद पेट्रोल भर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें - Viral Video: यमराज संग उठना-बैठना है क्या? सोफे पर 10 फीट लंबे दानव के साथ खेलती दिखी मासूम- वीडियो वायरल

मदद के बाद अंकल ने कही दिल छू लेने वाली बात

पेट्रोल भरने के बाद डिलीवरी बॉय बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ मिलाकर धन्यवाद करता है. इस पर अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम भी किसी की मदद करना. अंकल की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. यूजर्स का कहना है कि मदद का असली मतलब यही है कि एक अच्छा काम आगे बढ़ता रहे. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हीरो हमेशा कैप पहनकर नहीं आते, कुछ लोग पान-गुटखा खाते हुए भी बड़े दिल वाले होते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अंकल की आखिरी बात तुम भी किसी की मदद करना सबसे बड़ी सीख है. एक अन्य यूजर ने कहा, इंसानियत आज भी जिंदा है. कई लोगों ने लिखा कि छोटी-सी मदद भी किसी का दिन बदल सकती है. 

यह भी पढ़ें - Zypp Security Guard Viral Video: 18 हजार की नौकरी छोड़ने की सोच रहा था गार्ड, CEO ने दी ऐसी सलाह कि वीडियो हो गया वायरल

Published at : 27 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Social Media Delivery Boy Video TRENDING VIRAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी
कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी
ट्रेंडिंग
Viral Video: लखनऊ में धूप में बंद कार में छोड़ दिया पेट डॉग, वायरल वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा
लखनऊ में धूप में बंद कार में छोड़ दिया पेट डॉग, वायरल वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा
ट्रेंडिंग
वाह BJP Councilor Birthday Drain Viral Video: वाह नेताजी वाह! नहीं सुन रहे थे अधिकारी, बदबूदार नाले में बर्थडे मनाने पहुंच गया BJP पार्षद, वीडियो वायरल
वाह नेताजी वाह! नहीं सुन रहे थे अधिकारी, बदबूदार नाले में बर्थडे मनाने पहुंच गया BJP पार्षद
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया के भाई से चली 10 घंटे तक पूछताछ, कहा- घरवालों को नहीं बताया...
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया के भाई से चली 10 घंटे तक पूछताछ, कहा- घरवालों को नहीं बताया...
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 8: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई, अब 100 करोड़ दूर नहीं!
'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई
क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
नौकरी
बिना परीक्षा RCFL में नौकरी का मौका, 2.20लाख तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें आवेदन
बिना परीक्षा RCFL में नौकरी का मौका, 2.20लाख तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें आवेदन
ABP NEWS
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
ABP NEWS
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
ABP NEWS
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
ABP NEWS
एक पल की चूक, 6 मौतें।
एक पल की चूक, 6 मौतें।
ABP NEWS
ई-रिक्शा स्टंट का ज़रिया बना, वीडियो वायरल हुआ।
ई-रिक्शा स्टंट का ज़रिया बना, वीडियो वायरल हुआ।
Embed widget