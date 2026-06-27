तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

Viral Video: आज के समय में अक्सर यह कहा जाता है कि लोग मुश्किल वक्त में एक-दूसरे की मदद करने से बचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच को गलत साबित करता नजर आ रहा है. इस वीडियो में एक अनजान व्यक्ति ने बिना किसी पहचान या मतलब के एक युवक की मदद की, जिसके बाद लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यह वीडियो उत्तराखंड के रुद्रपुर का बताया जा रहा है. वीडियो में एक डिलीवरी बॉय बारिश में भीगने के बाद पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचता है, लेकिन भीगे हुए नोटों की वजह से उसे भुगतान करने में परेशानी होने लगती है. तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आते हैं. वीडियो का सबसे खास पल तब होता है, जब मदद करने के बाद वह युवक से कहते हैं, तुम भी किसी की मदद करना. यही बात लोगों का दिल जीत रही है.

बारिश में भीगे नोट बने परेशानी की वजह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी बॉय बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ पेट्रोल पंप पर पहुंचता है. वह अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में खड़ा रहता है. जब उसका नंबर आता है तो वह वहां मौजूद महिला कर्मचारी से कहता है कि उसके नोट थोड़े गीले हो गए हैं. वह जेब से नोट निकालकर दिखाता है और कहता है कि नोट फटे नहीं हैं, सिर्फ बारिश की वजह से भीग गए हैं. महिला कर्मचारी जवाब देती है कि ऐसे गीले नोट रखने में दिक्कत होगी. इस पर डिलीवरी बॉय कहता है कि फिलहाल नोट रख लीजिए, बाद में वह आकर इन्हें बदल देगा, क्योंकि उसके पास दूसरा नोट नहीं है. वह यह भी बताता है कि उसके पास ऐसा फोन नहीं है जिससे वह यूपीआई के जरिए भुगतान कर सके.

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अनजान अंकल ने बिना सोचे कर दी मदद

डिलीवरी बॉय की परेशानी सुनकर पीछे खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं..वह युवक से पूछते हैं कि कितने रुपये का पेट्रोल भरवाना है.युवक बताता है कि उसे सिर्फ 80 रुपये का पेट्रोल चाहिए. इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति पेट्रोल पंप की कर्मचारी से कहते हैं कि युवक की बाइक में पेट्रोल भर दीजिए और उसकी रकम उनके बिल में जोड़ दी जाए. महिला कर्मचारी युवक से भी पूछती कि क्या अंकल उसके पैसे दे रहे हैं. युवक हामी भर देता है. इसके बाद पेट्रोल भर दिया जाता है.

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मदद के बाद अंकल ने कही दिल छू लेने वाली बात

पेट्रोल भरने के बाद डिलीवरी बॉय बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ मिलाकर धन्यवाद करता है. इस पर अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम भी किसी की मदद करना. अंकल की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. यूजर्स का कहना है कि मदद का असली मतलब यही है कि एक अच्छा काम आगे बढ़ता रहे.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हीरो हमेशा कैप पहनकर नहीं आते, कुछ लोग पान-गुटखा खाते हुए भी बड़े दिल वाले होते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अंकल की आखिरी बात तुम भी किसी की मदद करना सबसे बड़ी सीख है. एक अन्य यूजर ने कहा, इंसानियत आज भी जिंदा है. कई लोगों ने लिखा कि छोटी-सी मदद भी किसी का दिन बदल सकती है.

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