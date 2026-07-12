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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फेयरवेल पार्टी में लड़की ने किया देसी भांगड़ा, वीडियो देख फ्लैट हुए लड़के- वीडियो वायरल

Video: फेयरवेल पार्टी में लड़की ने किया देसी भांगड़ा, वीडियो देख फ्लैट हुए लड़के- वीडियो वायरल

बैकग्राउंड में काले और पीले गुब्बारों से 'फेयरवेल पार्टी' का शानदार स्टेज सजा हुआ है. जैसे ही एक धमाकेदार पंजाबी गाना बजता है, यह लड़की पूरे टशन में स्टेज पर एंट्री लेती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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कॉलेज के दिन हर किसी की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं और जब बात फेयरवेल पार्टी की हो, तो माहौल इमोशनल होने के साथ-साथ जश्न से सराबोर हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कॉलेज फेयरवेल का ऐसा ही धमाकेदार वीडियो आग लगा रहा है, जिसमें एक लड़की ने स्टेज पर उतरकर ऐसा गदर डांस किया कि सब देखते रह गए. आंखों पर काला चश्मा, वाइन कलर का खूबसूरत पंजाबी सूट और पैरों में पायल पहने इस लड़की ने अपने कातिलाना डांस मूव्स से पूरी महफिल लूट ली. लड़की की खूबसूरती और उसके गजब के एक्सप्रेशंस का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पंजाबी गाने की बीट्स पर नंगे पैर थिरकी हसीना

वायरल हो रहे इस शानदार वीडियो में देखा जा सकता है कि बैकग्राउंड में काले और पीले गुब्बारों से 'फेयरवेल पार्टी' का शानदार स्टेज सजा हुआ है. जैसे ही एक धमाकेदार पंजाबी गाना बजता है, यह लड़की पूरे टशन में स्टेज पर एंट्री लेती है. आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए यह लड़की बिना सैंडल पहने, नंगे पैर ही स्टेज पर ऐसे गजब के ठुमके लगाती है कि सामने बैठे कॉलेज के बाकी छात्र और टीचर्स तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं. लड़की के चेहरे का कॉन्फिडेंस और उसका बेबाक अंदाज इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रहा है.

 
 
 
 
 
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कातिलाना मूव्स और अदाओं का कॉम्बिनेशन

लड़की का यह डांस सिर्फ साधारण स्टेप्स नहीं है, बल्कि इसमें कमाल के भंगड़ा स्टेप्स और मॉडर्न डांस मूव्स का बेहतरीन फ्यूजन देखने को मिल रहा है. गाने के एक-एक बोल पर लड़की जिस तरह से अपने हाथों और आंखों के एक्सप्रेशंस बदलती है, उसे देख लोग बार-बार वीडियो को रिप्ले करके देख रहे हैं. सूट का दुपट्टा हवा में लहराते हुए और चश्मे के पीछे से अपनी कातिलाना मुस्कान बिखेरते हुए इस लड़की ने फेयरवेल पार्टी को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया है.

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इसने तो स्टेज ही तोड़ दिया... सोशल मीडिया पर फैंस हुए दीवाने

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही व्यूज और कमेंट्स की मानों बाढ़ आ गई है. लोग लड़की के डांस और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "बॉस! इसे कहते हैं फेयरवेल परफॉर्मेंस, लड़की ने तो अपनी अदाओं से स्टेज पर आग लगा दी है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "काला चश्मा और ये पंजाबी सूट... लड़की के मूव्स और एक्सप्रेशंस दोनों ही एकदम कड़क हैं." एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "कॉलेज के लड़के तो पक्का इस डांस को देखकर ही फ्लैट हो गए होंगे."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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