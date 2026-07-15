Viral Video: ट्रेन के एसी कोच से चुरा रहे थे चादर और कवर, पकड़े जाने पर बनाने लगे बहाने- वीडियो वायरल
Viral Video: ट्रेन के एसी कोच से बेडशीट और कंबल चुराते दो युवक पकड़े गए. इन चोरों के बहाने सुनकर लोग हैरान रह गए और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
Viral Video: रेलवे से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. इस वीडियो में ट्रेन के एसी कोच में सफर के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं, यानी चादर और कंबल, चोरी करते हुए दिखाया गया है. यह घटना उस वक्त सामने आई जब ट्रेन में तैनात कर्मचारी को शक हुआ और उसने जांच शुरू की.
जांच के दौरान उस आदमी ने वीडियो भी बनाई जिसको देख हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो में सबसे खास बात ये थी कि वे आरोपी पकड़े जाने पर भी अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो गया. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं.
वीडियो में क्या दिखाया गया है
वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो युवक ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे थे. इसी दौरान उनमें से एक युवक ने यात्रियों को सफर के लिए दी जाने वाली बेडशीट और कंबल को चुपचाप अपने बैग में भर कर ट्रेन से उतरने की तैयारी में था, तभी ट्रेन के कर्मचारी को इस बारे में शक हुआ. उसने युवक को रोककर उसका बैग चेक करना शुरू किया और साथ ही मोबाइल से वीडियो भी बनाने लगा. वीडियो में यह बिल्कुल साफ नजर आता है कि दो में से एक युवक के बैग में बेडशीट और कंबल भरा हुआ है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पकड़े जाने के बाद भी उस युवक के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आई और उसका बात करने का तरीका बिल्कुल सामान्य बना रहा.
जब कर्मचारी ने सवाल किया तो युवक ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसे लगा था कि यह सामान घर ले जाने के लिए ही दिया जाता है और उसे यह नहीं पता था कि इसे साथ नहीं ले जाना होता. इस बहाने को सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है और हर कोई यही बोल रहा कि शायद ये आदमी दुनिया को पागल समझता है और खुद को होशियार समझता है क्योंकि ये बात तो एक बच्चा भी जानता है कि ट्रेन में दी जाने वाली यह सुविधा सिर्फ सफर के दौरान इस्तेमाल के लिए ही होती है, ना कि घर ले जाने के लिए.
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लोगों ने कमेंट में क्या कहा
इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि ये लोग किसी एंगल से नहीं दिख रहे हैं कि ये थर्ड एसी या सेकेंड एसी में सफर करने लायक हैं. वहीं एक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब इसके लिए भी मोदी को दोष देंगे. एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि ये तो छोटी मोटी चोरी है, वहीं जो बड़े लोग देश लूट रहे हैं, उसका क्या? एक और यूजर ने लिखा कि टिकट खरीदा है तो ट्रेन भी ले जाओ, यानी अगर सामान चुराना ही है तो पूरी ट्रेन ही क्यों नहीं ले जाते. इन सभी कमेंट्स से साफ पता चलता है कि लोग इस घटना से न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि युवक के बहाने को सुनकर उसकी जमकर खिंचाई भी कर रहे हैं.
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