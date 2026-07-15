INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ट्रेन के एसी कोच से चुरा रहे थे चादर और कवर, पकड़े जाने पर बनाने लगे बहाने- वीडियो वायरल

Viral Video: ट्रेन के एसी कोच से चुरा रहे थे चादर और कवर, पकड़े जाने पर बनाने लगे बहाने- वीडियो वायरल

Viral Video: ट्रेन के एसी कोच से बेडशीट और कंबल चुराते दो युवक पकड़े गए. इन चोरों के बहाने सुनकर लोग हैरान रह गए और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: रेलवे से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. इस वीडियो में ट्रेन के एसी कोच में सफर के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं, यानी चादर और कंबल, चोरी करते हुए दिखाया गया है. यह घटना उस वक्त सामने आई जब ट्रेन में तैनात कर्मचारी को शक हुआ और उसने जांच शुरू की.

जांच के दौरान उस आदमी ने वीडियो भी बनाई जिसको देख हर कोई हैरान रह गया. इस वीडियो में सबसे खास बात ये थी कि वे आरोपी पकड़े जाने पर भी अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो गया. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं.

वीडियो में क्या दिखाया गया है

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो युवक ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे थे. इसी दौरान उनमें से एक युवक ने यात्रियों को सफर के लिए दी जाने वाली बेडशीट और कंबल को चुपचाप अपने बैग में भर कर ट्रेन से उतरने की तैयारी में था, तभी ट्रेन के कर्मचारी को इस बारे में शक हुआ. उसने युवक को रोककर उसका बैग चेक करना शुरू किया और साथ ही मोबाइल से वीडियो भी बनाने लगा. वीडियो में यह बिल्कुल साफ नजर आता है कि दो में से एक युवक के बैग में बेडशीट और कंबल भरा हुआ है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि पकड़े जाने के बाद भी उस युवक के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आई और उसका बात करने का तरीका बिल्कुल सामान्य बना रहा. 

जब कर्मचारी ने सवाल किया तो युवक ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसे लगा था कि यह सामान घर ले जाने के लिए ही दिया जाता है और उसे यह नहीं पता था कि इसे साथ नहीं ले जाना होता. इस बहाने को सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है और हर कोई यही बोल रहा कि शायद ये आदमी दुनिया को पागल समझता है और खुद को होशियार समझता है क्योंकि ये बात तो एक बच्चा भी जानता है कि ट्रेन में दी जाने वाली यह सुविधा सिर्फ सफर के दौरान इस्तेमाल के लिए ही होती है, ना कि घर ले जाने के लिए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bachcharam Verma (@bachcharamverma5)

 यह भी पढ़ेंः पुणे के लड़के का कारनामा, चौराहे पर लगवाया पोस्टर; लिखा- न फ्लैट-न गाड़ी, चाहिए एक सुंदर लाड़ी

लोगों ने कमेंट में क्या कहा

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि ये लोग किसी एंगल से नहीं दिख रहे हैं कि ये थर्ड एसी या सेकेंड एसी में सफर करने लायक हैं. वहीं एक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब इसके लिए भी मोदी को दोष देंगे. एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि ये तो छोटी मोटी चोरी है, वहीं जो बड़े लोग देश लूट रहे हैं, उसका क्या?  एक और यूजर ने लिखा कि टिकट खरीदा है तो ट्रेन भी ले जाओ, यानी अगर सामान चुराना ही है तो पूरी ट्रेन ही क्यों नहीं ले जाते. इन सभी कमेंट्स से साफ पता चलता है कि लोग इस घटना से न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि युवक के बहाने को सुनकर उसकी जमकर खिंचाई भी कर रहे हैं. 

 यह भी पढ़ेंः लग्जरी कार छोड़ बैलगाड़ी पर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, बिना DJ और बिना दहेज के पेश की मिसाल

Published at : 15 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे Train Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के एसी कोच से चुरा रहे थे चादर और कवर, पकड़े जाने पर बनाने लगे बहाने- वीडियो वायरल
ट्रेन के एसी कोच से चुरा रहे थे चादर और कवर, पकड़े जाने पर बनाने लगे बहाने- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: 'भारत के खिलाफ चीन का देंगे साथ' पुराने वीडियो को लेकर ट्रोल हुए वांगचुक, अब सामने आया सच
'भारत के खिलाफ चीन का देंगे साथ' पुराने वीडियो को लेकर ट्रोल हुए वांगचुक, अब सामने आया सच
ट्रेंडिंग
ट्रेन लेट हुई तो सीधे लोको पायलट से भिड़ गई महिला यात्री, फिर ड्राइवर ने जो किया- वीडियो वायरल
ट्रेन लेट हुई तो सीधे लोको पायलट से भिड़ गई महिला यात्री, फिर ड्राइवर ने जो किया- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
America Green Chilli Price: अमेरिका में किस भाव मिलती है मिर्च? भारतीय महिला ने जो बताया उसे सुन उछल पड़ेंगे आप
अमेरिका में किस भाव मिलती है मिर्च? भारतीय महिला ने जो बताया उसे सुन उछल पड़ेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
महाराष्ट्र
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
नौकरी
US Army Recruitment Rules: क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget