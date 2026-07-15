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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAmerica Green Chilli Price: अमेरिका में किस भाव मिलती है मिर्च? भारतीय महिला ने जो बताया उसे सुन उछल पड़ेंगे आप

America Green Chilli Price: अमेरिका में किस भाव मिलती है मिर्च? भारतीय महिला ने जो बताया उसे सुन उछल पड़ेंगे आप

America Green Chilli Price: अमेरिका में हरी मिर्च की कीमत देखकर भारतीय महिला हैरान रह गई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग भारत और अमेरिका की सब्जियों के दाम की तुलना कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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America Green Chilli Price: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला अमेरिका में सब्जी खरीदते वक्त हरी मिर्च का दाम देखकर हैरान रह जाती है. मिर्च के दाम इतने ज्यादा होते हैं कि जो भी इसे खरीदने पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं. ऐसा इसलिए भी है कि भारत में जहां धनिया-मिर्च फ्री ही मिल जाती है, वहीं अमेरिका में यह सोने-चांदी की तरह महंगी बिक रही है. यही वजह है कि यह वीडियो कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.  

वीडियो में क्या दिखाया गया है

इस वीडियो में एक भारतीय महिला अमेरिका के एक सुपरमार्केट में सब्जी खरीदने पहुंचती है. वहां जब वह हरी मिर्च के पैकेट का दाम देखती है तो हैरान हो जाती है. यही वजह है कि वह इस चीज को कैमरे में कैद कर लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं. महिला बताती है कि अमेरिका में सब्जी खरीदना किसी सोना-चांदी खरीदने जैसा है. वीडियो में महिला ने दिखाया कि करीब 114 ग्राम मिर्च का दाम इतना ज्यादा है कि अगर उसे प्रति किलो के हिसाब से निकाला जाए, तो यह लगभग सात सौ रुपये किलो के आसपास बैठता है. वहीं जिस डिब्बे में मुश्किल से पंद्रह से बीस मिर्च होंगी,उसकी कीमत करीब 400 है. महिला यह भी कहती है कि भारत में यही मिर्च अक्सर मुफ्त में मिल जाती है, जबकि अमेरिका में इसके लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है.  

 
 
 
 
 
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लोगों ने कमेंट में क्या कहा

इस वीडियो पर यूजर्स के कमेंट भी खूब वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि महंगाई तो भारत में भी कम नहीं है, वहीं एक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उसे अमेरिका में मिर्च कि खेती करने जाना पड़ेगा. एक यूजर ने कहा कि जैसी इनकम होती है, वैसी ही प्रोडक्ट की कीमत भी होती है, यानी अमेरिका में सैलरी भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है. वहीं एक ने मजाक में लिखा कि भारत में तो इतनी मिर्च मुफ्त में ही दे दी जाती है. इसके अलावा एक यूजर ने मेरा भारत महान लिखकर देश की सस्ती चीजों पर गर्व जताया, तो वहीं एक यूजर ने भी लिखा कि भारत में बस मिर्च ही नहीं धनिया भी  मुफ्त में मिल जाते हैं. 

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Published at : 15 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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Green Chilli TRENDING VIRAL VIDEO Green Chilli Price In Ameirca
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