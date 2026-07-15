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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'भारत के खिलाफ चीन का देंगे साथ' पुराने वीडियो को लेकर ट्रोल हुए वांगचुक, अब सामने आया सच

Video: 'भारत के खिलाफ चीन का देंगे साथ' पुराने वीडियो को लेकर ट्रोल हुए वांगचुक, अब सामने आया सच

दरअसल, सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि भारत के खिलाफ चीन की लड़ाई में वे चीन की मदद करेंगे लेकिन...

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 03:10 PM (IST)
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लद्दाख के साइंटिस्ट और जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को कौन नहीं जानता. सिस्टम के खिलाफ लड़ने का उनका ये तरीका नया नहीं है. जंतर मंतर से पहले भी सोनम कई तरह की हड़तालें कर चुके हैं. लेकिन इस बार जब वो दिल्ली में धरना देकर भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग उन्हें अब ट्रोल करने लगे हैं. वीडियो में सोनम वांगचुक चीन की भारत में घुसपैठ को लेकर कुछ कहते दिख रहे हैं जिससे सोशल मीडिया पर विवाद हो गया है, लेकिन वीडियो की पूरी सच्चाई कुछ और है जिसे उनके समर्थक सामने लेकर आए हैं.

पुराने वीडियो को लेकर ट्रोल हो रहे सोनम वांगचुक

दरअसल, सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि भारत के खिलाफ चीन की लड़ाई में वे चीन की मदद करेंगे और अगर लद्दाख के रास्ते चीन भारत में घुसा तो वो उन्हें घुसने से रोकेंगे नहीं बल्कि भारत में आने देंगे. लेकिन जब इस वीडियो को पूरा खंगाला गया तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर आई.

कुछ और ही है वायरल वीडियो की सच्चाई

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का आधा अधूरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी बात सुनकर आपका खून खौल सकता है लेकिन पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो इस 1 मिनट 37 सेकंड के वीडियो में सोनम कहते हैं कि हमारे यहां के एक कॉमेडियन हैं जो ये कहते हैं ‘जब चीन घुस आता है, तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं. मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो अगली बार वो (चीन) आएं, तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम उनको रोकेंगे नहीं. हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है?’  इस बयान के बाद संबंधित कॉमेडियन पर पुलिसिया कार्रवाई और पूछताछ का दौर शुरू हो गया, जो कि बेहद चिंताजनक है. सच यह है कि 'डोंट किल द मैसेंजर, सॉल्व द प्रॉब्लम' यह बयान देशद्रोह नहीं, बल्कि सालों की उपेक्षा से उपजा गहरा आक्रोश और निराशा है. सरकार को कार्रवाई करने के बजाय लद्दाख के लोगों की वास्तविक समस्याओं और उनकी जायज मांगों का स्थायी समाधान निकालना चाहिए."

विरोधियों ने चलाया गलत वीडियो!

अब सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स इस वीडियो को केवल उस कथन से चला रहे हैं जहां से सोनम चीन को भारत में घुसने देने की बात कर रहे हैं जिसे पहली बार देखकर यही लगेगा कि सोनम गलत कर रहे हैं. हालांकि पूरा वीडियो देखने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो जाती है जिसके बाद ये मालूम होता है कि वीडियो की सच्चाई वो नहीं है जो ट्रोलर्स दिखा रहे हैं. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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यूजर्स ने किया ट्रोल फिर सच्चाई देख समर्थन में आए लोग

सोनम के इस अधूरे वीडियो पर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा...सोनम वांगचुक भले ही बच्चों के लिए लड़ रहे हों लेकिन हमारे लिए देश पहले होना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...सोनम वांगचुक को शर्म आनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने पूरा वीडियो शेयर करते हुए लोगों को ट्रोलिंग से मना किया और कहा कि विरोधी सोनम की छवि को खराब करने के लिए आधे अधूरे वीडियो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 03:10 PM (IST)
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