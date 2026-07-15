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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन लेट हुई तो सीधे लोको पायलट से भिड़ गई महिला यात्री, फिर ड्राइवर ने जो किया- वीडियो वायरल

ट्रेन लेट हुई तो सीधे लोको पायलट से भिड़ गई महिला यात्री, फिर ड्राइवर ने जो किया- वीडियो वायरल

Viral Video: दरअसल, यह मजेदार घटना किसी रेलवे स्टेशन की है, जहां ट्रेन अपने तय समय से काफी देरी से पहुंची थी. जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 02:37 PM (IST)
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भारतीय रेलवे में ट्रेनों का लेट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार लेट-लतीफी पर जो हंगामा हुआ है, उसने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है. आमतौर पर ट्रेन लेट होने पर यात्री मन ही मन गुस्सा होकर बैठ जाते हैं या रेलवे को कोसते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो में एक महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उन्होंने सीधे लोको पायलट की ही क्लास लगा दी. फिर जो हुआ, वो इतना मजेदार था कि खुद ड्राइवर साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. सोशल मीडिया पर इस अनोखी और मीठी नोकझोंक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्रेन आते ही महिला ने पायलट को घेरा

दरअसल, यह मजेदार घटना किसी रेलवे स्टेशन की है, जहां ट्रेन अपने तय समय से काफी देरी से पहुंची थी. जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है. जैसे ही ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के पास आकर रुका, वहां खड़ी एक महिला सीधे ड्राइवर के केबिन के पास पहुंच गई. महिला ने बिना समय गंवाए लोको पायलट से सीधे सवाल दाग दिया कि आखिर वो इतनी देर से क्यों आ रहे हैं. वीडियो में महिला का अंदाज गुस्से वाला नहीं, बल्कि बेहद मजाकिया और देसी था, जिसे देखकर हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया.

 
 
 
 
 
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पायलट साहब ने भी हंसकर दिया मजेदार जवाब

आमतौर पर ऐसे तीखे सवालों पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल उलट था. महिला की शिकायत सुनकर लोको पायलट जरा भी नाराज नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई. उन्होंने बड़ी ही शालीनता से महिला की बात सुनी और हंसते हुए उन्हें एंटरटेन करने लगे. ड्राइवर का यह दोस्ताना और कूल अंदाज देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे यात्री भी खिलखिला उठे. यह छोटा सा पल भागदौड़ भरी जिंदगी और सफर के तनाव के बीच लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर गया.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लुटाया प्यार

इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अगर डांटने का तरीका इतना प्यारा हो, तो कोई भी पायलट हंसकर अपनी गलती मान लेगा." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "लोको पायलट साहब का रिएक्शन बेहद कमाल का था, उन्होंने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला." वीडियो को bharty_ritika नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 02:37 PM (IST)
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