ट्रेन लेट हुई तो सीधे लोको पायलट से भिड़ गई महिला यात्री, फिर ड्राइवर ने जो किया- वीडियो वायरल

भारतीय रेलवे में ट्रेनों का लेट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार लेट-लतीफी पर जो हंगामा हुआ है, उसने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है. आमतौर पर ट्रेन लेट होने पर यात्री मन ही मन गुस्सा होकर बैठ जाते हैं या रेलवे को कोसते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो में एक महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उन्होंने सीधे लोको पायलट की ही क्लास लगा दी. फिर जो हुआ, वो इतना मजेदार था कि खुद ड्राइवर साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. सोशल मीडिया पर इस अनोखी और मीठी नोकझोंक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्रेन आते ही महिला ने पायलट को घेरा

दरअसल, यह मजेदार घटना किसी रेलवे स्टेशन की है, जहां ट्रेन अपने तय समय से काफी देरी से पहुंची थी. जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है. जैसे ही ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के पास आकर रुका, वहां खड़ी एक महिला सीधे ड्राइवर के केबिन के पास पहुंच गई. महिला ने बिना समय गंवाए लोको पायलट से सीधे सवाल दाग दिया कि आखिर वो इतनी देर से क्यों आ रहे हैं. वीडियो में महिला का अंदाज गुस्से वाला नहीं, बल्कि बेहद मजाकिया और देसी था, जिसे देखकर हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया.

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पायलट साहब ने भी हंसकर दिया मजेदार जवाब

आमतौर पर ऐसे तीखे सवालों पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल उलट था. महिला की शिकायत सुनकर लोको पायलट जरा भी नाराज नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई. उन्होंने बड़ी ही शालीनता से महिला की बात सुनी और हंसते हुए उन्हें एंटरटेन करने लगे. ड्राइवर का यह दोस्ताना और कूल अंदाज देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे यात्री भी खिलखिला उठे. यह छोटा सा पल भागदौड़ भरी जिंदगी और सफर के तनाव के बीच लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर गया.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लुटाया प्यार

इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अगर डांटने का तरीका इतना प्यारा हो, तो कोई भी पायलट हंसकर अपनी गलती मान लेगा." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "लोको पायलट साहब का रिएक्शन बेहद कमाल का था, उन्होंने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला." वीडियो को bharty_ritika नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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