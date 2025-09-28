कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर रुक जाती है कि सांस थम सी जाती है और आंखें सिर्फ यही देखने पर टिकी रह जाती हैं कि आगे क्या होगा. इस वीडियो में भी कुछ वैसा ही दृश्य सामने आया है जहां घर की तिजोरी, ढेर सारा पैसा और जेवरात और उसके बीच बैठा एक भयानक कोबरा. सांप ने जैसे पूरी दुनिया को चुनौती दे दी हो, फन फैलाया और आंखों में ऐसी आग जल रही है जैसे यही उसका पूरा साम्राज्य हो. कैमरा उसके नजदीक जाता है तो हर पल खौफ और सनसनी का एहसास बढ़ता है. दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और देखते ही देखते वीडियो एकदम हॉरर मूवी जैसा बन जाता है.

घर की तिजोरी में आकर बैठ गया खतरनाक कोबरा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक घर की अलमारी में बनी तिजोरी में खूब सारे पैसे और सोना रखा है. लेकिन इसी में एक कोबरा आकर बैठ गया है. कोबरा फन फैलाए तिजोरी में ऐसा बैठा है मानों तिजोरी की रक्षा कर रहा हो. उसकी फूंकार से दिल तेज धड़क रहा है. जैसे ही कैमरा मैन उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है वो हमला करने की कोशिश करता है जिससे सभी डर जाते हैं. वीडियो बड़ा भयानक है इसे देखने के बाद आपका भी कलेजा मुंह को आकर थर थर कांपने लगेगा.

मौका मिलते ही किया जबरदस्त हमला

वीडियो कैमरा मैन तिजोरी के करीब कैमरा रखते हुए धीरे-धीरे अंदर झांकता है और जैसे ही वह सांप के नजदीक जाने की कोशिश करता है सांप गले से फूंक भरने लगता है, अपना फन फैलाता है और हमला करने के इशारे दिखाता है. इस पर परिवार के लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं और माहौल एकदम खौफनाक हो जाता है. वीडियो में सुनाई देती चीखें और उथल-पुथल देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है.

यूजर्स का कांप उठा कलेजा

वीडियो को @abhishek902444 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो कुछ भी नहीं, जो शौचालय में सांप मिला वो अलग ही लेवल था. एक और यूजर ने लिखा...ये तो अमीर सांप है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस सांप को लालच आ गया है, अब ये खजाना इसी का रहेगा.

