“कहीं भी चिकन मत लिखना” कस्टमर ने डिलीवरी नोट में लिखी मजेदार बात, एक साथ हंसा पूरा इंटरनेट

ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते समय लोग अक्सर खास नोट लिखते हैं, लेकिन कभी-कभी ये नोट इतने मजेदार होते हैं कि इंटरनेट पर छा जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राहक ने डिलीवरी के लिए ऐसी अनोखी रिक्वेस्ट लिख दी कि पढ़कर हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया. यह छोटा सा मैसेज अब तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे लेकर खूब मजे ले रहे हैं.

ग्राहक की अजीब, लेकिन मजेदार रिक्वेस्ट

वायरल हो रहे इस बिल में “Customer Notes” सेक्शन में ग्राहक ने लिखा है कि “बिल मत भेजना, साथ में चिकन का कहीं भी जिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि घर पर अलाउड नहीं है, प्लीज कटलरी भेज देना.” यानी साफ है कि ग्राहक घरवालों से छुपकर चिकन ऑर्डर कर रहा था और नहीं चाहता था कि उसकी पोल खुल जाए. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा मजेदार लग रही है और इस नोट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

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छोटे नोट में बड़ी कहानी

इस एक लाइन के मैसेज से ही पूरी कहानी समझ में आ रही है कि ग्राहक को घर में नॉन-वेज खाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जुगाड़ लगाकर ऑर्डर कर दिया. ऐसे नोट्स अक्सर डिलीवरी ऐप्स पर लिखे जाते हैं, लेकिन इस तरह खुलकर अपनी “सीक्रेट प्लानिंग” बताना कम ही देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह स्क्रीनशॉट लोगों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

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सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है “भाई का सीक्रेट मिशन चल रहा है”, तो कोई लिख रहा है “घरवालों से छुपकर चिकन खाना भी एक आर्ट है.” कुछ लोग तो इसे “रिस्क लेकर खाने का असली मजा” बता रहे हैं. कुल मिलाकर यह छोटा सा नोट अब इंटरनेट पर हंसी का बड़ा कारण बन गया है. पोस्ट को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है.

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