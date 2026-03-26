'तू चांदनी रात में गोली चलाग्या' हरियाणवी गाने पर कमसिन हसीना ने ढाया कहर, वीडियो देख बावले हुए यूजर्स
लड़की की एनर्जी, एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस और खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि यह वीडियो अब हर प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों डांस रील्स का जलवा देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आते ही इंटरनेट पर छा जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की हरियाणवी गाने पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. उसकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस और खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि यह वीडियो अब हर प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.
कमरे में बनाया डांस वीडियो, इंटरनेट पर छा गई लड़की
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपने कमरे में रील बनाते हुए हरियाणवी गाने “चांदनी रात में गोली चलाग्या” पर डांस कर रही है. उसने मरून रंग का स्लीवलेस टॉप और जींस पहनी हुई है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मूव्स दिखा रही है. उसका स्टाइल और एक्सप्रेशन इतने दमदार हैं कि देखने वाले नजरें नहीं हटा पा रहे.
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डांस मूव्स और एक्सप्रेशन ने जीता दिल
इस वीडियो की खास बात सिर्फ गाना नहीं बल्कि लड़की का डांस स्टाइल है, जो काफी एनर्जेटिक और सिंपल होने के बावजूद बेहद आकर्षक लग रहा है. वह बिना किसी प्रोफेशनल सेटअप के सिर्फ अपने कमरे में डांस करती है, फिर भी वीडियो का इम्पैक्ट ऐसा है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई. वीडियो देखकर यूजर्स बावले हो गए हैं.
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सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन
वीडियो पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है “डांस हो तो ऐसा हो”, तो कोई कह रहा है “एक बार देखा, बार-बार देखने का मन कर रहा है.” कई लोग उसके कॉन्फिडेंस और स्माइल की तारीफ कर रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. वीडियो को hyperrhamsterr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.
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Source: IOCL