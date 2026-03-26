शेर का बाड़ा साफ कर रही थी खूबसूरत लड़की, अचानक खुल गया पिंजरा और फिर... देखें डरावना वीडियो

सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं और साथ ही डर भी पैदा कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की शेर के बाड़े की सफाई करते हुए अचानक बेहद खतरनाक स्थिति में फंस जाती है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग इसे देख डर और हैरानी दोनों महसूस कर रहे हैं.

लड़की शेर के बाड़े की सफाई कर रही थी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की बड़ी ही आराम से और ध्यान से शेर के बाड़े की सफाई कर रही थी. उसके हाथ में पानी का पाइप था और वह धीरे-धीरे बाड़े के चारों तरफ सफाई कर रही थी. वह पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त थी और उसे किसी खतरे का अंदेशा नहीं था.

अचानक खुल गया शेर का पिंजरा

जैसे ही लड़की अपनी सफाई में लगी थी, अचानक शेर के पिंजरे का गेट खुल गया. शेर उसके ठीक सामने खड़ा था और यह नजारा देख लड़की डर गई. उसके लिए यह पल बेहद खतरनाक था क्योंकि शेर किसी भी समय हमला कर सकता था.

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अपनी सूझ-बूझ से बचाई जान

डर के बावजूद, लड़की ने तुरंत समझदारी दिखाई. उसने हाथ में पकड़े हुए पानी के पाइप से शेर की ओर पानी फेंका. पानी की दिशा बदलते ही शेर एक पल के लिए पीछे हट गया. इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की तेजी से बाड़े से बाहर निकल गई और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान और डर के मिश्रित भाव में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

He catches the moment the guard looks away.,

just enough time to slip through and disappear. pic.twitter.com/xTYG2IO2Xv — Muse🧚🏾‍♀️🦋 (@MuseIsOnX) March 24, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. कई लोग लड़की की सूझ-बूझ और बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे देखते हुए कह रहे हैं कि अगर लड़की ने तुरंत पानी का पाइप नहीं मोड़ा होता, तो यह हादसा बहुत गंभीर हो सकता था. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह लड़की बेहद तेज है, तो कुछ ने इस घटना को डरावना और रोमांचक बताया.

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