पहले बेटे ने बाइक घुमाई, फिर बाप ने बेटा! दोस्तों के सामने स्टंट दिखा रहे लड़के को पिता ने कूटा

Father Son Moment: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. वीडियो में पहले तो एक लड़का अपने दोस्तों के सामने स्टाइल मारते हुए बाइक को गोल-गोल घुमाकर हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरा सीन ही बदल जाता है. जो लड़का खुद को ‘कूल’ दिखा रहा था, वही कुछ सेकंड में सबके सामने मजाक बन जाता है.

बेटे का स्टाइल, बाप का रियल एक्शन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का अपने दोस्तों के बीच बाइक लेकर आता है और राउंड ड्रिफ्ट करके इम्प्रेस करने लगता है. तभी अचानक पीछे से उसका पिता आ जाता है और बिना कुछ कहे उसे पकड़ लेता है. इसके बाद जो होता है, वो देखने लायक है — पिता उसी अंदाज में बेटे को घुमाने लगता है जैसे वह बाइक घुमा रहा था और फिर दोस्तों के सामने उसकी जमकर पिटाई कर देता है.

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कुछ सेकंड में बदल गया पूरा सीन

यह पूरा मामला कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इसमें एक पूरा ‘स्टोरी ट्विस्ट’ छिपा है. जहां एक तरफ लड़का खुद को हीरो साबित करने में लगा था, वहीं पिता की एंट्री ने उसे तुरंत जमीन पर ला दिया. वीडियो यह भी दिखाता है कि कई बार दिखावा भारी पड़ सकता है और गलत स्टंट करने का नतीजा तुरंत मिल जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी. कोई लिख रहा है “बेटा बाइक घुमा रहा था, बाप ने बेटा घुमा दिया”, तो कोई कह रहा है “रियल हीरो तो पापा निकले.” कुछ लोग इसे “सबक सिखाने वाला देसी तरीका” बता रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है और तेजी से इंटरनेट पर छाया हुआ है.

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