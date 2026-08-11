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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: रील बनाने के चक्कर में ब्रिज पर बच्चे को छोड़ा अकेला, वीडियो देख गुस्से में यूजर्स

Viral Video: रील बनाने के चक्कर में ब्रिज पर बच्चे को छोड़ा अकेला, वीडियो देख गुस्से में यूजर्स

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक मां अपने बच्चे को सड़क पर छोड़कर रील बनाने लग जाती है. जिससे यूजर्स काफी गुस्सा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 11 Aug 2026 12:19 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें लोग रील बनाने के लिए सिर्फ अपनी ही जान को खतरे में नहीं डालते, बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं. हालांकि, जब ऐसा काम कोई मां करे तो ज्यादा हैरान करने वाली बात होती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां रील बनाने के लिए अपने मासूम बच्चे को बीच सड़क पर अकेला छोड़ देती है. उसे हर बात का इतना भी अंदाजा नहीं होता है कि उसकी यह लापरवाही बच्चे की जान पर भारी पड़ सकती है. वायरल हो रहे वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से में हैं और इस तरह की लापरवाही न बरतने की नसीहत दे रहे हैं.

रील बनाना है ज्यादा जरुरी ?

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक कपल एक ब्रिज पर खड़े दिखाई देते हैं. उनके साथ एक बच्चा भी है, जो शायद अपनी मां की गोद में है. थोड़ी देर में महिला अचानक रील बनाने लग जाती है और अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ देती है. शायद वह भूल जाती है कि बच्चा ब्रिज पर अकेला है और वह नीचे भी गिर सकता है, या किसी गाड़ी के नीचे आ सकता है. गनीमत रही कि महिला के पति ने बच्चे को देख लिया और उसे तुरंत गोद में उठा लिया. इस वीडियो को देखकर लगता है कि मां के लिए बेटे से बढ़कर 'तुम पर मरते हैं' गाने पर रील बनाना ज्यादा जरुरी था. 

यह भी पढ़ेंः कलयुगी बेटे ने मां को सड़क पर घसीटकर पीटा, आग बबूला हुए यूजर्स

लोगों का फूटा गुस्सा

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वह इस मां को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि इस मां की ऐसी हरकत देखकर मेरा मन कर रहा है कि इसे एक थप्पड़ लगाऊं. ऐसे ही दूसरा यूजर लिखता है कि क्या होगा इस देश का क्योंकि औरतों को तो बस वीडियो बनाने से मतलब है, बच्चे गए भाड़ में. एक और यूजर लिखता है कि पागलपन की भी हद होती है, अगर गलती से बच्चा किसी वाहन के नीचे आ जाता तो फिर छाती पीटकर रोती रहती. वहीं एक यूजर बड़े ही मजाकियां अंदाज में लिखता है कि बच्चे तो आते-जाते रहेगें लेकिन रील का कीड़ा नहीं मरना चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः मां चीखती रही, मगरमच्छ बच्चे को खींच ले गया, Video देख कांप उठेंगे

Published at : 11 Aug 2026 12:19 PM (IST)
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