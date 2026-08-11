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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral: फ्राइड चिकन में निकला Condom? कपल ने कंपनी पर ठोका केस

Viral: फ्राइड चिकन में निकला Condom? कपल ने कंपनी पर ठोका केस

मामला 25 जुलाई का बताया जा रहा है. Justin Howard और Danielle McKinnon ने ह्यूस्टन के South Sam Houston Parkway West स्थित Popeyes आउटलेट से चिकन खरीदा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 09:13 AM (IST)
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अमेरिका के ह्यूस्टन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कपल ने मशहूर फास्ट-फूड चेन Popeyes पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. कपल का दावा है कि उन्होंने जो फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था, उसके एक टुकड़े के अंदर उन्हें कंडोम जैसा दिखने वाला सामान मिला. इस घटना के बाद दोनों ने खाना तुरंत छोड़ दिया और अब उन्होंने कंपनी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. कपल ने इस मामले में 15 लाख डॉलर से ज्यादा के हर्जाने की मांग की है. मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चिकन खाते समय अचानक दिखी अजीब चीज

मामला 25 जुलाई का बताया जा रहा है. Justin Howard और Danielle McKinnon ने ह्यूस्टन के South Sam Houston Parkway West स्थित Popeyes आउटलेट से चिकन खरीदा था. मुकदमे के मुताबिक, Justin ने जैसे ही चिकन का एक टुकड़ा काटा, उन्हें उसके अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया.

कपल का दावा है कि वह चीज देखने में कंडोम जैसी लग रही थी और वह चिकन के अंदर फंसी हुई थी. इसे देखकर दोनों बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने खाना तुरंत बंद कर दिया.

कपल ने कहा- पता ही नहीं चला क्या खा लिया

कपल का कहना है कि इस घटना के बाद उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उन्होंने उस चीज का कोई हिस्सा गलती से निगल तो नहीं लिया. उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह सामान वास्तव में क्या था, चिकन के अंदर कितनी देर से था और खाने के दूसरे हिस्से भी सुरक्षित थे या नहीं.

उनके मुताबिक, यह घटना उनके लिए बेहद परेशान करने वाली थी और एक सामान्य पारिवारिक खाना अचानक डरावने अनुभव में बदल गया.

शिकायत करने पहुंचे तो स्टाफ पर भी लगाया आरोप

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. कपल का आरोप है कि वे शिकायत लेकर वापस रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय कथित तौर पर हंसी-मजाक किया. मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कर्मचारियों ने कई बार चिकन बदलकर नया ऑर्डर देने की कोशिश की.

कपल का कहना है कि काफी जोर देने के बाद उन्हें आखिरकार रिफंड दिया गया. हालांकि, उनके मुताबिक इस मामले की उचित जांच करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया.

कंपनी और फ्रेंचाइजी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे

कपल ने 3 अगस्त को Harris County District Court में मुकदमा दायर किया. मामले में Popeyes की पैरेंट कंपनी Restaurant Brands International, Popeyes Louisiana Kitchen और स्थानीय फ्रेंचाइजी ऑपरेटर AAMANA Businesses को भी आरोपी बनाया गया है.

मुकदमे में लापरवाही, खाने की सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन और टेक्सास के उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कई आरोप लगाए गए हैं. कपल ने 15 लाख डॉलर से ज्यादा के हर्जाने की मांग की है.

मामले ने पकड़ा तूल, जांच की मांग

इस घटना की चर्चा मुकदमा दर्ज होने से पहले ही स्थानीय स्तर पर शुरू हो गई थी. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जुलाई के आखिर में रेस्टोरेंट पहुंचकर मामले की जांच की मांग की थी. उन्होंने प्रबंधन से इस मामले को गंभीरता से लेने और जांच पूरी होने तक उस आउटलेट पर चिकन की बिक्री रोकने की मांग भी की थी.

हालांकि, सबसे अहम बात यह है कि कपल का दावा अभी अदालत में आरोप के रूप में है और यह साबित होना बाकी है कि चिकन में मिला सामान वास्तव में क्या था और वह वहां कैसे पहुंचा. मामले की कानूनी प्रक्रिया के दौरान इन दावों की जांच होगी.

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यूजर्स बोले, कंडोम में चिकन कौन डालता है भाई

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ लाखों लोगों ने इसे देखा और समझा. यूजर्स ने भी इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा...चिकन में भी कंडोम निकलने लगा है भाई गजब हो गया. एक और यूजर ने लिखा...इसलिए हमने बाहर खाना ही बंद कर दिया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जितना बड़ा नाम उतना घटिया काम, हालांकि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 09:13 AM (IST)
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