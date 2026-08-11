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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान

Video: बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा, अनोखा अंदाज देख लोग हैरान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कांवड़ियों का अलग अंदाज देखने के मिल रहा है. वीडियो में कांवड़िये बुलडोजर पर कांवड़ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 08:10 AM (IST)
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जौनपुर-सावन के पावन महीने में भगवान शिव के प्रति आस्था के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. सुजानगंज थाना क्षेत्र में इस बार कांवड़ियों का एक अनोखा अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. गौरी शंकर मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर कुछ कांवड़िये बुलडोजर पर सवार होकर कांवड़ लेकर जलाअभिषेक के लिए बोल बम के नारे के साथ  रवाना हुए. आमतौर पर कांवड़िए पैदल, बाइक या अन्य साधनों से यात्रा करते नजर आते हैं, लेकिन बुलडोजर पर सवार होकर कांवड़ यात्रा करते हुए दिखाई देना लोगों के लिए आकर्षण का विषय बन गया.

बुलडोजर पर कांवड़ लेकर निकले कांवड़िये

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कांवड़ियों का अलग अंदाज देखने के मिल रहा है. वीडियो में कांवड़िये बुलडोजर पर कांवड़ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बुलडोजर पर सवार कांवड़ियों को देखकर सड़क से गुजर रहे लोग रुककर इस अनोखे दृश्य को देखने लगे. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अनोखा अंदाज देख दंग रह गए लोग

स्थानीय लोगों के बीच कांवड़ियों के इस अनोखे अंदाज की खूब चर्चा हो रही है. बुलडोजर पर सवार होकर निकली कांवड़ यात्रा ने सावन की आस्था को एक अलग ही रंग दे दिया. आपको बता दें कि अभी सावन का महीना चल रहा है और देशभर से शिवभक्त जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने निकले हैं. खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में ये चलन काफी प्रचलित है और कहा जाता है कि भगवान शिव को सावन में जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं.

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यूजर्स बोले, ऐसी यात्रा पहले कभी नहीं देखी

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भोलों का ये अंदाज देखकर मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...बुलडोजर से कौन कांवड़ ले जाता है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बुलडोजर वाले कांवड़िये दिखने बाकी थे वो भी देख लिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 08:10 AM (IST)
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