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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकलयुगी बेटे ने मां को सड़क पर घसीटकर पीटा, आग बबूला हुए यूजर्स

कलयुगी बेटे ने मां को सड़क पर घसीटकर पीटा, आग बबूला हुए यूजर्स

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग मां जान बचाने के लिए सुबह करीब 9:20 बजे घर से बाहर भागीं. लेकिन दरिंदा बेटा पीछे से दौड़ा और उन्हें सड़क के बीच में ही पकड़ लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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कलयुगी बेटे की इस हैवानियत का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों का खून खौल उठा. इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर हर कोई हैरान है और आरोपी बेटे को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है. लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जिस मां ने नौ महीने पेट में पालकर बड़ा किया, उसके साथ ऐसी हैवानियत करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए. इस घटना ने पूरे इलाके और इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है.

शराब के नशे में मां को पीटा

यह मामला जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र स्थित अशोक विहार कॉलोनी का है. पड़ोसियों के अनुसार, राजू विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति शुक्रवार सुबह शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा. घर में दाखिल होते ही उसने अपनी 75 वर्षीय वृद्ध मां, मित्रा विश्वकर्मा के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी.

सड़क पर घसीटा और बेरहमी से मारा

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग मां जान बचाने के लिए सुबह करीब 9:20 बजे घर से बाहर भागीं. लेकिन दरिंदा बेटा पीछे से दौड़ा और उन्हें सड़क के बीच में ही पकड़ लिया. इसके बाद उसने अपनी मां के बाल पकड़े, उन्हें बेरहमी से सड़क पर घसीटा और कई थप्पड़ व घूंसे मारे. सड़क से गुजर रहे लोग और पड़ोसी यह खौफनाक मंजर देखते रहे, लेकिन जब कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उनके साथ भी बदतमीजी की और धमकी दी.

इलाके में भारी आक्रोश, पुलिस एक्शन में

स्थानीय लोगों का कहना है कि राजू आदतन शराबी है और आए दिन इलाके में गुंडागर्दी करता है. इससे पहले भी उसकी शिकायतें रांझी थाने में दर्ज कराई गई थीं, लेकिन पुलिस ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और जनता का गुस्सा बढ़ने के बाद रांझी थाना प्रभारी उमेश गोलहानी ने बताया कि मामला पुलिस की नजर में आ गया है. पुलिस टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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यूजर्स हुए आग बबूला

वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा: "जिस मां ने जन्म दिया, उसे सड़क पर घसीटते हुए इस दरिंदे के हाथ क्यों नहीं कांपे? इसे बिना किसी देरी के कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए." एक और यूजर ने कहा... "वीडियो देखकर आंखें भर आईं. 75 साल की बुजुर्ग मां के साथ ऐसी हैवानियत इंसानियत को शर्मसार करने वाली है." वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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