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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां चीखती रही, मगरमच्छ बच्चे को खींच ले गया, Video देख कांप उठेंगे

मां चीखती रही, मगरमच्छ बच्चे को खींच ले गया, Video देख कांप उठेंगे

मगरमच्छ इतनी तेजी से हमला करता है कि बच्चे को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. वह बच्चे को अपने जबड़े में दबोच लेता है और उसे पानी की तरफ खींचने लगता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Aug 2026 10:34 PM (IST)
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गल की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही बेरहम भी होती है. यहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रहती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी कड़वी सच्चाई को दिखाता है. तालाब में पानी पीने पहुंची एक जंगली सुअर और उसके छोटे बच्चे को शायद अंदाजा भी नहीं था कि पानी के किनारे मौत उनका इंतजार कर रही है. अचानक छिपकर बैठे मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर पानी के अंदर खींच ले गया. मां अपने बच्चे को बचाने के लिए चीखती-पुकारती रह गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा पानी में गायब हो गया. यह नजारा देखने वालों की आंखों में आंसू ला रहा है.

पानी पीने आया था मां और उसका नन्हा बच्चा

वायरल वीडियो में एक जंगली सुअर अपने छोटे बच्चे के साथ तालाब के किनारे पहुंचता दिखाई देता है. दोनों पानी के पास आते हैं और कुछ देर वहां पानी पीने लगते हैं. माहौल बिल्कुल सामान्य नजर आता है. मां अपने बच्चे के साथ पानी पी रही होती है, लेकिन तभी पानी के किनारे छिपा मगरमच्छ अचानक हमला कर देता है.

मगरमच्छ ने बच्चे को दबोचा और पानी में खींच ले गया

मगरमच्छ इतनी तेजी से हमला करता है कि बच्चे को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. वह बच्चे को अपने जबड़े में दबोच लेता है और उसे पानी की तरफ खींचने लगता है. देखते ही देखते मगरमच्छ बच्चे को पानी में ले जाता है. मां उसके पीछे दौड़ती और उसे बचाने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन मगरमच्छ की ताकत के सामने वह बेबस नजर आती है.

मां चीखती रही, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सकी

वीडियो का सबसे भावुक कर देने वाला हिस्सा यही है. अपने बच्चे को आंखों के सामने जाते देखकर मां बेचैनी में उसके पीछे भागती है. वह लगातार आवाज करती और उसे बचाने की कोशिश करती दिखाई देती है. लेकिन कुछ ही पलों में मगरमच्छ बच्चे को पानी के अंदर ले जाता है और वहां का नजारा देखकर किसी का भी दिल भर आए.

जंगल की दुनिया में हर पल जिंदगी और मौत की लड़ाई

यह वीडियो जंगल की उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे देखना इंसानों के लिए बेहद मुश्किल है. जंगल में कोई जानवर किसी का दुश्मन बनकर हमला नहीं करता, बल्कि वहां हर जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा होता है. मगरमच्छ के लिए यह उसका शिकार था, जबकि जंगली सुअर के लिए वह उसका बच्चा और उसकी पूरी दुनिया था.

इंसानों के लिए यह नजारा बेहद दर्दनाक है, लेकिन जंगल के नियम अलग हैं. वहां एक जानवर की जिंदगी दूसरे जानवर के लिए भोजन बन सकती है. यही प्रकृति का कठोर और बेरहम चक्र है.

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वीडियो देखकर भावुक हुए लोग

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि मां को अपने बच्चे के लिए इस तरह परेशान होते देखना बेहद दर्दनाक है. कुछ लोगों ने लिखा कि वीडियो ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए. एक यूजर ने लिखा...मैं तो रोने लगी. एक और यूजर ने लिखा...जंगल की जिंदगी बेहद बेरहम है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखा नहीं जा रहा, मैं बेहद दुखी हूं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 10:34 PM (IST)
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