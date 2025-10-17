लाइफ हर किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ इतनी मुश्किलों से भरी होती है कि सुनकर ही दिल दहल जाता है. ऐसी ही एक सच्ची और इमोशनल कहानी हाल ही में सामने आई है. जिसमें एक 21 साल के लड़के ने कम उम्र में ही लाइफ की सबसे बड़ी जंग कैंसर से लड़ाई लड़ी और उसे हराया. लेकिन जब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, तब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल को तोड़ दिया.

उसने अपनी पूरी कहानी रेडिट के सबरेडिट पर शेयर की, उसका दर्द, उसकी उम्मीदें, और उसका टूटा हुआ दिल. इन सबको बयां करने वाली यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और हजारों लोगों को रुला गई.

क्या है वायरल कहानी?

Reddit के r/TwentiesIndia सबरेडिट पर एक 21 वर्षीय युवक ने एक इमोशनल पोस्ट डाली, जिसका शीर्षक कैंसर ने जीत लिया दोस्तों, फिर मिलेंगे था. इस पोस्ट में उसने अपने कैंसर की लड़ाई के बारे में खुलकर बताया. कई महीनों से कीमोथेरेपी, इलाज, और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए आखिरकार डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इलाज का कोई रास्ता नहीं बचा है. उसने लिखा,मैं इस साल के अंत तक जीवित नहीं रहूंगा, ये शब्द पढ़कर हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं. उसने लिखा पता है, ये सोचकर बहुत दर्द होता है कि शायद मैं इस बार आखिरी बार दिवाली की रोशनी देखूंगा. वो हंसी, वो चहल-पहल बहुत याद आएगी. वो यह महसूस कर रहा था कि जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं उसकी अपनी लाइफ धीरे-धीरे खत्म हो रही है.

कहानी में अधूरे सपने और टूटे रिश्ते का दर्द

इस पोस्ट का एक हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था. जब उसने बताया कि उसके भी सपने थे, वो घूमना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, और एक कुत्ता पालने का सपना भी देखता था. लेकिन अब सब कुछ अधूरा रह गया और सबसे दुखद बात ये थी कि जब वो इस दर्द से जूझ रहा था, तभी उसका प्यार भी उसे छोड़ कर चला गया. उस वक्त जब एक इंसान को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, वो अकेला रह गया. उसने अपनी पोस्ट के लास्ट में लिखा शायद मैं इस दुनिया में चुपचाप खो जाऊं, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा निशान छोड़ जाऊं, फिर मिलेंगे. ये लाइन इंटरनेट पर हर किसी को छू गई. जैसे किसी ने किसी अनजान दोस्त की बातों में खुद का दर्द महसूस कर लिया हो.

इंटरनेट पर जमकर आए कमेंट्स

इस पोस्ट के बाद Reddit और सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उस लड़के को दुआएं भेजी. किसी ने लिखा हे भगवान, अगर चमत्कार होता है तो कृपया इसे बचा लीजिए. वहीं दूसरे ने कहा तुम अकेले नहीं हो, जितना समय बचा है, उसे पूरी तरह जियो, सूरज को देखो, हवा को महसूस करो, अपनों के साथ वक्त बिताओ. इस पोस्ट ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया. कई यूज़र्स ने कहा कि वे अब हर छोटे-छोटे पल की कद्र करना सीखेंगे. किसी ने लिखा हम अक्सर शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है.

