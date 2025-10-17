हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया

कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया

ऐसी ही एक सच्ची और इमोशनल कहानी हाल ही में सामने आई है. जिसमें एक 21 साल के लड़के ने कम उम्र में ही लाइफ की सबसे बड़ी जंग कैंसर से लड़ाई लड़ी और उसे हराया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

लाइफ हर किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ इतनी मुश्किलों से भरी होती है कि सुनकर ही दिल दहल जाता है. ऐसी ही एक सच्ची और इमोशनल कहानी हाल ही में सामने आई है. जिसमें एक 21 साल के लड़के ने कम उम्र में ही लाइफ की सबसे बड़ी जंग कैंसर से लड़ाई लड़ी और उसे हराया. लेकिन जब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, तब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल को तोड़ दिया. 

उसने अपनी पूरी  कहानी रेडिट के सबरेडिट पर शेयर की, उसका दर्द, उसकी उम्मीदें, और उसका टूटा हुआ दिल. इन सबको बयां करने वाली यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और हजारों लोगों को रुला गई. 

क्या है वायरल कहानी?

Reddit के r/TwentiesIndia  सबरेडिट पर एक 21 वर्षीय युवक ने एक इमोशनल पोस्ट डाली, जिसका शीर्षक कैंसर ने जीत लिया दोस्तों, फिर मिलेंगे था. इस पोस्ट में उसने अपने कैंसर की लड़ाई के बारे में खुलकर बताया. कई महीनों से कीमोथेरेपी, इलाज, और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए आखिरकार डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इलाज का कोई रास्ता नहीं बचा है. उसने लिखा,मैं इस साल के अंत तक जीवित नहीं रहूंगा, ये शब्द पढ़कर हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं. उसने लिखा पता है, ये सोचकर बहुत दर्द होता है कि शायद मैं इस बार आखिरी बार दिवाली की रोशनी देखूंगा. वो हंसी, वो चहल-पहल बहुत याद आएगी. वो यह महसूस कर रहा था कि जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं उसकी अपनी लाइफ धीरे-धीरे खत्म हो रही है. 

कहानी में अधूरे सपने और टूटे रिश्ते का दर्द

इस पोस्ट का एक हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था. जब उसने बताया कि उसके भी सपने थे, वो घूमना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, और एक कुत्ता पालने का सपना भी देखता था. लेकिन अब सब कुछ अधूरा रह गया और सबसे दुखद बात ये थी कि जब वो इस दर्द से जूझ रहा था, तभी उसका प्यार भी उसे छोड़ कर चला गया. उस वक्त जब एक इंसान को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, वो अकेला रह गया. उसने अपनी पोस्ट के लास्ट में लिखा शायद मैं इस दुनिया में चुपचाप खो जाऊं, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा निशान छोड़ जाऊं, फिर मिलेंगे. ये लाइन इंटरनेट पर हर किसी को छू गई. जैसे किसी ने किसी अनजान दोस्त की बातों में खुद का दर्द महसूस कर लिया हो. 

इंटरनेट पर जमकर आए कमेंट्स 

इस पोस्ट के बाद Reddit और सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उस लड़के को दुआएं भेजी.  किसी ने लिखा हे भगवान, अगर चमत्कार होता है तो कृपया इसे बचा लीजिए. वहीं दूसरे ने कहा तुम अकेले नहीं हो, जितना समय बचा है, उसे पूरी तरह जियो, सूरज को देखो, हवा को महसूस करो, अपनों के साथ वक्त बिताओ. इस पोस्ट ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया. कई यूज़र्स ने कहा कि वे अब हर छोटे-छोटे पल की कद्र करना सीखेंगे. किसी ने लिखा हम अक्सर शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है. 

यह भी पढ़ें: वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल

Published at : 17 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Cancer Viral Post Social Media Viral Cancer Survivor VIRAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
सचिन तेंदुलकर के घर में कैसा है सारा और सानिया चंडोक का रिश्ता? नए फोटोज ने नंद-भाभी के रिश्ते का किया खुलासा
ओटीटी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं 'दिल्ली क्राइम' की डीसीपी
शेफाली शाह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 52 की उम्र में बेहद यंग दिखती हैं एक्ट्रेस
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget