भारत में डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत जब से अदालतों की सुनवाई ऑनलाइन होने लगी है, तब से न्यायपालिका ने तकनीक को अपनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं. अब वर्चुअल कोर्ट, ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई आम बात हो गई है. हालांकि, जब तकनीक का इस्तेमाल लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना तरीके से होने लगे तो शर्मनाक चीजें सामने आती ही आती हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट की एक वर्चुअल सुनवाई से पहले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक वकील अदालत की मर्यादा और नैतिकता की सारी हदें पार करता दिखाई दे रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना हाल ही की बताई जा रही है, जब दिल्ली हाईकोर्ट की एक वर्चुअल सुनवाई शुरू होने से पहले सभी लोग जज के आने का इंतजार कर रहे थे. उसी दौरान वकील कैमरा ऑन रखकर कोर्ट लिंक पर जुड़े थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे लाइव हैं और उनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही हैं.

वीडियो में देखा गया कि एक वकील कैमरे के सामने बैठा हुआ है. उसके सामने एक महिला दिखाई दे रही है, जो साड़ी पहने हुए है. वकील अचानक महिला का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए जबरदस्ती किस करता है. महिला कुछ हिचकिचाती है और विरोध करती है, लेकिन वकील अपनी हरकत से बाज नहीं आता है. इसके बाद महिला पीछे हट जाती है.

वीडियो हुआ वायरल, उठे सवाल

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, सिर्फ दो घंटे के अंदर इसे लगभग 89,700 बार देखा जा चुका था. लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वकील और महिला की पहचान फिलहाल साफ नहीं हो पाई है. फ्री प्रेस जर्नल ने भी वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है.

लोगों के मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो को लेकर लोगों के रिएक्शन दो हिस्सों में बंटे हुए हैं. एक तरफ कुछ लोग इस हरकत पर गुस्सा कर रहे हैं और इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, कुछ लोग इस पर मजाकिया कमेंट्स कर रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया कि Virtual court थी, वकील साहब ने तो personal courtship शुरू कर दी, तो दूसरे के कहा कि अरे भैया, IPC नहीं, अब तो KPC,Kiss Penal Code लागू करना पड़ेगा. एक यूजर ने बोला ये वकील साब तो कानून की किताब में लव का नया चैप्टर जोड़ने आए हैं.



