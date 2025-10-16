हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल

वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल

दिल्ली हाईकोर्ट की एक वर्चुअल सुनवाई से पहले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक वकील अदालत की मर्यादा और नैतिकता की सारी हदें पार करता दिखाई दे रहा है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 16 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत जब से अदालतों की सुनवाई ऑनलाइन होने लगी है, तब से न्यायपालिका ने तकनीक को अपनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं. अब वर्चुअल कोर्ट, ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई आम बात हो गई है. हालांकि, जब तकनीक का इस्तेमाल लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना तरीके से होने लगे तो शर्मनाक चीजें सामने आती ही आती हैं. 

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट की एक वर्चुअल सुनवाई से पहले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक वकील अदालत की मर्यादा और नैतिकता की सारी हदें पार करता दिखाई दे रहा है. 

क्या है पूरा मामला?

यह घटना हाल ही की बताई जा रही है, जब दिल्ली हाईकोर्ट की एक वर्चुअल सुनवाई शुरू होने से पहले सभी लोग जज के आने का इंतजार कर रहे थे. उसी दौरान वकील कैमरा ऑन रखकर कोर्ट लिंक पर जुड़े थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे लाइव हैं और उनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही हैं. 

वीडियो में देखा गया कि एक वकील कैमरे के सामने बैठा हुआ है. उसके सामने एक महिला दिखाई दे रही है, जो साड़ी पहने हुए है. वकील अचानक महिला का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए जबरदस्ती किस करता है. महिला कुछ हिचकिचाती है और विरोध करती है, लेकिन वकील अपनी हरकत से बाज नहीं आता है. इसके बाद महिला पीछे हट जाती है. 

वीडियो हुआ वायरल, उठे सवाल

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, सिर्फ दो घंटे के अंदर इसे लगभग 89,700 बार देखा जा चुका था. लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वकील और महिला की पहचान फिलहाल साफ नहीं हो पाई है. फ्री प्रेस जर्नल ने भी वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है.  

लोगों के मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो को लेकर लोगों के रिएक्शन दो हिस्सों में बंटे हुए हैं. एक तरफ कुछ लोग इस हरकत पर गुस्सा कर रहे हैं और इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, कुछ लोग इस पर मजाकिया कमेंट्स कर रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया कि Virtual court थी, वकील साहब ने तो personal courtship शुरू कर दी, तो दूसरे के कहा कि अरे भैया, IPC नहीं, अब तो KPC,Kiss Penal Code लागू करना पड़ेगा. एक यूजर ने बोला ये वकील साब तो कानून की किताब में लव का नया चैप्टर जोड़ने आए हैं. 


यह भी पढ़ें DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स

Published at : 16 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO Delhi High Court Viral Video Video Conferencing Controversy Lawyer And Woman Video Court Memes Viral
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
महाराष्ट्र
दीवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दीवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
महाराष्ट्र
दीवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दीवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget