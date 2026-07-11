'मैं नरोत्तम मिश्रा को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो...', दतिया बवाल के बीच बोले कैलाश विजयवर्गीय

दतिया उपचुनाव 2026 में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने और उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है. नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कार्कर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला और शुक्रवार (11 जुलाई) से ही विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम, पत्थरबाजी आदि शुरू हो गई. अब इस विवाद के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है.

नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बीजेपी के फैसले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह लोकतंत्र है. बीजेपी का कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि पार्टी का निर्णय आने के बाद सभी उसे स्वीकार करते हैं. आशुतोष तिवारी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे. यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. पार्टी हर निर्णय पूरी सोच-समझ और व्यापक विचार-विमर्श के बाद लेती है. हम डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे.

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'मैं नरोत्तम मिश्रा को अच्छी तरह से जानता हूं'

वहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "नरोत्तम मिश्रा भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे. मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं. तैयारी तो बहुत लोग करते हैं. मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और हजारों लोग टिकट की तैयारी करते हैं, लेकिन अंततः पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है. सभी कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं."

मंत्री ने आगे कहा कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के बहुत पुराने, अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि वे पार्टी के फैसले को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे. जहां तक टिकट बदलने की बात है, एक बार उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी की कभी ऐसी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदला जाए. इसलिए मुझे नहीं लगता कि टिकट में कोई बदलाव होगा. आशुतोष तिवारी भी हमारे बहुत अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता हैं.

'नरोत्तम मिश्रा नाराज हैं तो मनाया जाएगा'- जगदीश देवड़ा

वहीं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का कहना है, "दतिया में आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है. पार्टी जो निर्णय करती है, वह शिरोधार्य होता है. सब उसी को मान्य करेंगे और इसी पर काम करेंगे. नरोत्तम मिश्रा हमारे वरिष्ठ नेता हैं. संगठन को जानते हैं, वह स्वयं भी कार्यकर्ताओं को समझाएंगे. अगर कोई नाराजगी है तो उसे दूर किया जाएगा. सब लोग मिलकर काम करेंगे. अगर कोई विषय आया है तो वरिष्ठ नेता पार्टी में इसको सुलझाएंगे. पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केवल एक उम्मीदवार नहीं. मेरी अपील है कि सब पार्टी के लिए काम करें. इस्तीफों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता समाधान करेंगे, ये परिवार का मसला है."

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