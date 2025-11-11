Video: युवक ने ट्रेन में नहाते हुए बनवाई रील, वायरल वीडियो पर RPF ने लिया ये एक्शन
Viral Train Video: इंटरनेट पर एक अजीबोग़रीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का ट्रेन के गेट के पास नहाता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो पर लोगों के अब मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं. देखें वीडियो.
Train Viral Video: रील के दीवाने दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. रोजाना ही कुछ लोगों की अजीबोग़रीब हरकत का वीडियो देखने को मिलता रहता है, जिसे देखकर हम हंसने और सोचने पर मजबूर हो गए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का ट्रेन के अंदर नहाता हुआ नजर आ रहा है. लड़के की इस हरकत को देखकर हर कोई हैरान रह गया.
शैम्पू लगाकर नहाने लगा लड़का
वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रेन के गेट के पास एक लड़का नहाता हुआ नजर आ रहा है. लड़के के पास एक पानी से भरी बाल्टी दिखाई दे रही है. लड़का ट्रेन में ऐसे आराम से नहा रहा था, जैसे कि वह अपने घर के बाथरूम में नहा रहा हो. वीडियो में देख सकते हैं कि बाल्टी में पानी है और गिलास से पानी निकालकर वह नहाने लगता है.
आगे वीडियो में देखा गया है कि लड़का शैम्पू भी लगाता है और अच्छे से पानी डाल-डालकर नहा लेता है. वीडियो को देखकर यह तो साफ हो रहा है कि आजकल लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने लगते हैं. लोग न ही जगह देखते हैं बस इस तरह की हरकत करने लग जाते हैं.
वीडियो पर यूजर्स ने लिए मजे
लड़के की इस हरकत का वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह गया है. वीडियो पर लोगों के तमाम मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि आखिरकार लड़का बाल्टी कहा से लाया तो वहीं कुछ ने कहा कि कैसे-कैसे लोग हैं आजकल.
कुछ लोगों ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने कहा कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है ये लोग रील बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.
RPF ने लड़के के खिलाफ लिया एक्शन
वीडियो के वायरल होने के बाद आरपीएफ ने तुरंत एक्शन लिया और लड़के की पहचान की. उसके बाद लड़के के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई.
वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रेन में नहाने का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। इस व्यक्ति द्वारा रील बनाकर लोकप्रियता हासिल करने के लिये ऐसा कार्य करने की बात स्वीकार की गयी है। आरपीएफ द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के विरुध्द विधिक कार्यवाही की जा रही है।— North Central Railway (@CPRONCR) November 9, 2025
जानकारी के मुताबिक, रेलवे के आधिकारिक हैंडल से बताया गया कि यह घटना वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन की है. यहीं लड़के ने ट्रेन में नहाते हुए रील बनाई थी.
