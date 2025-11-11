Video: दरवाजा खुला, लेकिन लिफ्ट नहीं आई, शाफ्ट में गिरा 3 साल का बच्चा, और फिर... देखें वीडियो

Russia News: रूस के वोरोजेह शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, यहां एक मासूम तीन साल का बच्चा लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चा लिफ्ट के दरवाजे पर टेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक दरवाजा खुल जाता है और मासूम बच्चा गिर जाता है. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

एक सेकंड की देरी होती तो...

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा अपने पिता और एक महिला, जो शायद बच्चे की मां है. बच्चा उनके साथ लिफ्ट के पास खड़ा है. इस दौरान बच्चा लिफ्ट के दरवाजे के पास जाता है. बच्चा दरवाजे को पकड़ता है और टेक लेने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अचानक खुल जाता है और बच्चा नीचे गिर जाता है.

वहां पर मौजूद बच्चे का पिता बच्चे को बचाने की कोशिश करता है. शख्स तुरंत उसे बचाने के लिए शाफ्ट में कूदता है और उसे निकालने की कोशिश करता है और अपने बच्चे की जान बचा लेता है.

3yo FALLS into elevator shaft in Russia’s Voronezh



The toddler leaned onto an elevator door, which suddenly gave way. As the boy fell through, his father jumped in to grab him out



‘Thank God neighbors heard this. They halted the elevator’



The boy has suffered several hematomas pic.twitter.com/t7gb1phR9Z — RT (@RT_com) November 10, 2025

पिता ने दिखाई लापरवाही- बोले यूजर्स

पिता ने जब बच्चे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो इस दौरान पड़ोसियों ने लिफ्ट को रोक दिया, जिससे लिफ्ट नीचे न आ जाए, लेकिन जैसे-तैसे करके पिता ने अपने बच्चे की जान बचा ही ली. इस खतरनाक हादसे के वीडियो ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है.

वीडियो को देखने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और लोगों ने पिता की तुरंत कार्रवाई की काफी तारीफ की और वहीं कुछ लोगों ने कहा कि छोटे बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. यहां पिता ने लापरवाही की.