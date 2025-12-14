ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बोंडी बीच पर रविवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, इस घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं. घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि गोलीबारी दो बंदूकधारियों ने की थी. कार्रवाई के दौरान एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. अब एक और वीडियो इसी घटना का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक आम नागरिक ने हमला कर रहे बंदूकधारी से बंदूक छीनकर उसी पर तान दी, जिसके बाद लोग इसे हीरो कहकर पुकार रहे हैं.

बोंडी बीच गोलीकांड में हीरो बना शख्स, हमलावर से छीनी बंदूक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में हुई गोलीबारी के दौरान एक बंदूकधारी को वहीं के एक आम नागरिक ने पीछे से जाकर झपट लिया और बंदूकधारी से हथियार छीनकर उसी पर तान दिया जिसके बाद लोग इस शख्स को रियल लाइफ हीरो कह रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि एक हमलावार लगातार बंदूक से फायरिंग कर रहा है तभी एक हल्के नीले रंग की टीशर्ट पहने शख्स आता है और पीछे से हमलावार को दबोच लेता है जिसके बाद हमलावर का बैलेंस बिगड़ता है और वो बंदूक छोड़ जमीन पर गिर जाता है. इसके बाद वो शख्स खुद बंदूक हमलावर पर ही तान देता है.

This guy is a hero. Give him a medal. Unbelievably horrific scenes in Australia. It’s hard to fathom. pic.twitter.com/awKXKWPpAI — Jase Kemp (@jasetaylorkemp) December 14, 2025

बड़ी संख्या में मौजूद लोगों पर चलाई थी गोली

आपको बता दें कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बोंडी बीच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. जैसे ही गोलियों की आवाज आई, लोगों में दहशत फैल गई और सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र तट से भागते नजर आए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग घबराकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं. पुलिस को गोलीबारी की सूचना शाम करीब 6:45 बजे मिली, जिसके बाद तुरंत आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. पूरे इलाके को घेर लिया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

यूजर्स बोले, रियल लाइफ हीरो, मेडल मिले

वीडियो को @jasetaylorkemp नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये रियल लाइफ हीरो है, इसे मेडल मिलना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...बहुत अच्छे, हर किसी के पास इतना साहस नहीं होता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ने दिल जीत लिया आज.

