Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRiddhi Thakkar Last Video: फिर और क्या चाहिए? रिद्धि ठक्कर का आखिरी वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

Riddhi Thakkar Last Video: फिर और क्या चाहिए? रिद्धि ठक्कर का आखिरी वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

Riddhi Thakkar Last Video:रिद्धि ठक्कर बाइक से खूबसूरत सफर पर निकली थीं, कैमरे में कैद उनका आखिरी वीडियो अब भावुक कर रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में उनकी जान चली गई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 14 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

Riddhi Thakkar Last Video: मुंबई की 24 वर्षीय बाइकर रिद्धि ठक्कर बाइक से सफर करते हुए खूबसूरत जगहों और अपनी जिंदगी के पलों को कैमरे में कैद करती थीं. उनका एक आखिरी वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. जिस वीडियो में वह अपने सफर, बाइक और खूबसूरत नजारों को दिखाती नजर आईं, उसके बाद एक सड़क हादसे में उनकी मौत की खबर सामने आई. यह वीडियो एक्स पर {@Delhiite_} द्वारा शेयर किया गया है जिसे हजारों बार देख चुके हैं.

 खूबसूरत नजारों के बीच रिकॉर्ड किया आखिरी वीडियो

रिद्धि ठक्कर बाइक से लंबी यात्राएं करने के लिए जानी जाती थीं. वह अपने सफर के दौरान रास्तों, प्रकृति और आसपास के नजारों को वीडियो में रिकॉर्ड करती थीं. उनके सोशल मीडिया कंटेंट में बाइकिंग के साथ साथ यात्रा का अनुभव भी नजर आता था. वायरल हो रहे वीडियो में रिद्धि अपने अंदाज में सफर को कैमरे में दिखाती नजर आती हैं. वह अपनी बाइक की तरफ इशारा करती हैं और सामने के खूबसूरत नजारे को दिखाते हुए कहती है "ये हूँ मैं, और ये है मेरा बाइक, और ये है प्यारा सा व्यू, और क्या ही चाहे एक इंसान को, एक बाइकर को, क्या सुकून है यार". वीडियो में उनका उत्साह और सफर का आनंद साफ नजर आता है.

यह भी पढ़ें: मां तो मां होती है... गाय के बछड़े को दूध पिलाती कुतिया का वीडियो वायरल

छत्तीसगढ़ में हुआ सड़क हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक रिद्धि महाराष्ट्र से बाइक यात्रा पर निकली थीं और करीब 20 बाइकर्स के समूह के साथ सफर कर रही थीं.  उनका ग्रुप छत्तीसगढ़ के रास्ते बस्तर की ओर जा रहा था. 12 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के पास मार्काटोला घाट क्षेत्र में रिद्धि की बाइक हादसे का शिकार हो गई. मिडीया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मोटरसाइकिल की एक ट्रेलर ट्रक से टक्कर हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

पिता के सामने आया शव 

हादसे के बाद जब रिद्धि का शव उनके पिता के सामने लाया गया तो वह भावुक हो गए. रिपोर्ट में उनके पिता के रो पड़े यह दृश्य इस पूरे मामले के सबसे भावुक पहलुओं में से एक बन गया है. रिद्धि की यात्रा से जुड़े वीडियो अब उनके परिवार, दोस्तों और उन्हें फॉलो करने वाले लोगों के लिए उनकी याद बन गए हैं. 

यूजर्स की प्रतिक्रिया

रिद्धि ठक्कर के वीडियो पर यूजर्स ने भावुक होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह दिल तोड़ देने वाला है…” वहीं एक अन्य यूजर ने रिद्धि के बाइकिंग के जुनून को याद करते हुए कहा, “जिस काम से आपको प्यार हो, उसी को करते हुए जिंदगी खत्म होना अपने आप में एक लाइफ गोल है.” एक यूजर ने बाइकिंग के लिए अपने लगाव को जाहिर करते हुए लिखा, “मोटरबाइक्स प्यार हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.” एक अन्य यूजर ने दोपहिया सफर को अलग अंदाज में बताते हुए लिखा, “चार पहिया वाहन आपके शरीर को लेकर चलता है, लेकिन दो पहिया वाहन आपकी आत्मा को लेकर चलता है.” इन प्रतिक्रियाओं में रिद्धि के बाइकिंग के जुनून, उनके सफर और उनके आखिरी वीडियो को लेकर लोगों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं.

यह भी पढ़ें: पहले शरमाई फिर उड़ा दिया गर्दा, शीला की जवानी पर ठुमके लगाती हसीना का वीडियो वायरल

Published at : 14 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Riddhi Thakkar Riddhi Thakkar Last Video Biker Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Riddhi Thakkar Last Video: फिर और क्या चाहिए? रिद्धि ठक्कर का आखिरी वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
फिर और क्या चाहिए? रिद्धि ठक्कर का आखिरी वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ट्रेंडिंग
Chinese man drain cleaning: सड़क पर भरा था पानी, कार रोक साफ करने लगा युवक, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
सड़क पर भरा था पानी, कार रोक साफ करने लगा युवक, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
ट्रेंडिंग
Crocodile and Pig Viral Video: सीना चौड़ा करके घूम रहा था सूअर, अचानक झपटा दरिंदा और...
सीना चौड़ा करके घूम रहा था सूअर, अचानक झपटा दरिंदा और...
ट्रेंडिंग
Lift Viral Video : माथा चूमकर लौटी मौत! 2 सेकेंड की देर होती तो... लिफ्ट गिरने का वीडियो वायरल
माथा चूमकर लौटी मौत! 2 सेकेंड की देर होती तो... लिफ्ट गिरने का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया...' विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी
विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी, कहा- 'अपनों को खो दिया'
बिहार
कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? जिनके आदेश पर मचा बवाल, अभिजीत दीपके ने मांगा इस्तीफा
कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? जिनके आदेश पर मचा बवाल, अभिजीत दीपके ने मांगा इस्तीफा
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत
विश्व
पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
Exclusive: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अगले 3 दिन भारी! आज 24 जिलों में बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट
यूपी में अगले 3 दिन भारी! आज 24 जिलों में बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट
ऑटो
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
धर्म
Nag Panchami 2026: करियर, शादी या बिजनेस में आ रही है रुकावट? नाग पंचमी पर करें भारत के इन 5 चमत्कारिक नाग मंदिरों के दर्शन
Nag Panchami 2026: नागरकोइल से उज्जैन तक, ये हैं 5 मशहूर नाग मंदिर... जानिए किस मंदिर में जाने से दूर होंगी आपकी कौन-सी परेशानियां!
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget