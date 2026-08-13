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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLift Viral Video : माथा चूमकर लौटी मौत! 2 सेकेंड की देर होती तो... लिफ्ट गिरने का वीडियो वायरल

Lift Viral Video : माथा चूमकर लौटी मौत! 2 सेकेंड की देर होती तो... लिफ्ट गिरने का वीडियो वायरल

Lift Viral Video : लिफ्ट से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा दिखाई देता है. वह सामान्य तरीके से लिफ्ट से बाहर निकलने की तैयारी करता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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Lift Viral Video : कभी-कभी कुछ लाइफ में चीजें इतनी अचानक होती हैं कि इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है. लिफ्ट से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा दिखाई देता है. वह सामान्य तरीके से लिफ्ट से बाहर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, कुछ ही पल में पूरी स्थिति बदल जाती है. व्यक्ति के बाहर निकलने के तुरंत बाद लिफ्ट अचानक नीचे की ओर जाती दिखाई देती है. अगर वह कुछ सेकेंड और अंदर रुक जाता, तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस घटना को लेकर हैरानी जता रहे हैं और इसे बेहद डरावना बता रहे हैं.

लिफ्ट से बाहर निकलते ही हुआ बड़ा हादसा

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा नजर आता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है और व्यक्ति लिफ्ट के रुकने का इंतजार करता है. इसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वह बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है. जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर आता है, उसी दौरान अचानक लिफ्ट में तेज हलचल दिखाई देती है. व्यक्ति के बाहर निकलने के कुछ ही पल बाद लिफ्ट नीचे की तरफ जाती हुई नजर आती है. कैमरे में यह पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है. जिस समय लिफ्ट नीचे जाती है, उस वक्त व्यक्ति उससे बाहर निकल चुका होता है. यही वजह है कि वह इस हादसे की चपेट में आने से बच जाता है.

कुछ सेकेंड का अंतर और टल गया हादसा

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यही है कि व्यक्ति के लिफ्ट से बाहर निकलने और लिफ्ट के नीचे जाने के बीच बेहद कम समय का अंतर दिखाई देता है. अगर वह थोड़ी देर और लिफ्ट के अंदर रुकता, तो स्थिति काफी खतरनाक हो सकती थी. वीडियो के आगे बढ़ने पर लिफ्ट नीचे चली जाती है और कैमरे में उसका खाली हिस्सा दिखाई देता है. वीडियो के आखिर तक व्यक्ति वापस लिफ्ट में जाता हुआ नजर नहीं आता. इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है. पूरी घटना इतनी अचानक होती है कि इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लिफ्ट के साथ हुआ क्या था.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यूजर ने इसे बेहद डरावना बताया और कहा कि रोजमर्रा की चीजों को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया कि आखिर लिफ्ट के रुकने की जगह उसका फ्लोर नीचे कैसे चला गया. कुछ यूजर्स ने वीडियो पर भी सवाल उठाया और पूछा कि यह घटना असली है या फिर AI से बनाया गया वीडियो. एक अन्य यूजर ने कहा कि लिफ्ट उस फ्लोर पर पूरी तरह रुकी हुई भी नहीं लग रही थी. वहीं कुछ लोगों ने व्यक्ति के सुरक्षित बचने की उम्मीद जताते हुए लिखा कि उम्मीद है वह ठीक होगा.

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Published at : 13 Aug 2026 05:44 PM (IST)
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