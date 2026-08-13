मां तो मां होती है... गाय के बछड़े को दूध पिलाती कुतिया का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिल पिघल रहा है. वीडियो में एक कुतिया गाय के छोटे से बछड़े को अपने पास बैठाकर दूध पिलाती नजर आ रही है. बछड़ा भी बड़े प्यार से कुतिया के पास लेटकर दूध पीता दिखाई देता है. दोनों के बीच का यह अनोखा रिश्ता देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी. वीडियो के साथ लोग मां की ममता का उदाहरण देते हुए इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

जाति नहीं देखती ममता, बस बच्चे को अपना मान लेती है

वायरल वीडियो में कुतिया शांत होकर बैठी दिखाई देती है, जबकि गाय का बछड़ा उसके बिल्कुल पास आकर दूध पी रहा है. बछड़ा जिस तरह बेफिक्र होकर कुतिया से लिपटा हुआ है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी मां की गोद जैसा ही अपनापन मिल रहा हो. वहीं कुतिया भी उसे दूर भगाने के बजाय बड़े आराम से दूध पिलाती नजर आती है. इंसानों के बीच रिश्तों को लेकर अक्सर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जानवरों का यह वीडियो बिना कुछ कहे ही ममता की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है.

माँ तो माँ होती है । मां से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं....



ये दृश्य देखकर शायद शब्द भी कम पड़ जाएँ।

एक कुतिया बछड़े को अपने बच्चे की तरह दूध पिला रही है।

न कोई खून का रिश्ता, न कोई पहचान फिर भी ममता वही प्यार वही और अपनापन भी वही।



शायद इसी को माँ कहते हैं। जो अपने… pic.twitter.com/3yRUxF8ZJy — Ravi Yadav (@RaviRaj13857831) August 10, 2026

बछड़े को मिला मां जैसा प्यार, वीडियो ने छू लिया दिल

इस वीडियो को देखकर सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यही है कि कुतिया और बछड़े के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी दोनों के बीच ऐसा अपनापन नजर आ रहा है. बछड़ा आराम से दूध पी रहा है और कुतिया भी उसे प्यार से दूध पिला रही है. वीडियो की असली कहानी और इसके पीछे की परिस्थितियां क्या हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बछड़े की मां मौजूद नहीं है या उसके साथ क्या हुआ. लेकिन वीडियो में नजर आ रहा यह दृश्य अपने आप में बेहद भावुक जरूर है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- मां तो मां होती है

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मां की ममता किसी जाति, प्रजाति या भाषा की मोहताज नहीं होती. कई यूजर्स ने कुतिया को "ममता की मिसाल" बताया तो कुछ लोगों ने लिखा कि जानवर कई बार इंसानों को भी प्यार और अपनापन सिखा देते हैं. वीडियो को देखकर कई लोगों ने कहा कि बछड़े को अपनी मां जैसा प्यार मिल रहा है और यही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- मां तो मां होती है

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मां की ममता किसी जाति, प्रजाति या भाषा की मोहताज नहीं होती. कई यूजर्स ने कुतिया को "ममता की मिसाल" बताया तो कुछ लोगों ने लिखा कि जानवर कई बार इंसानों को भी प्यार और अपनापन सिखा देते हैं. वीडियो को देखकर कई लोगों ने कहा कि बछड़े को अपनी मां जैसा प्यार मिल रहा है और यही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है.

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