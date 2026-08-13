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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां तो मां होती है... गाय के बछड़े को दूध पिलाती कुतिया का वीडियो वायरल

मां तो मां होती है... गाय के बछड़े को दूध पिलाती कुतिया का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में कुतिया शांत होकर बैठी दिखाई देती है, जबकि गाय का बछड़ा उसके बिल्कुल पास आकर दूध पी रहा है. बछड़ा जिस तरह बेफिक्र होकर कुतिया से लिपटा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिल पिघल रहा है. वीडियो में एक कुतिया गाय के छोटे से बछड़े को अपने पास बैठाकर दूध पिलाती नजर आ रही है. बछड़ा भी बड़े प्यार से कुतिया के पास लेटकर दूध पीता दिखाई देता है. दोनों के बीच का यह अनोखा रिश्ता देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी. वीडियो के साथ लोग मां की ममता का उदाहरण देते हुए इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

जाति नहीं देखती ममता, बस बच्चे को अपना मान लेती है

वायरल वीडियो में कुतिया शांत होकर बैठी दिखाई देती है, जबकि गाय का बछड़ा उसके बिल्कुल पास आकर दूध पी रहा है. बछड़ा जिस तरह बेफिक्र होकर कुतिया से लिपटा हुआ है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी मां की गोद जैसा ही अपनापन मिल रहा हो. वहीं कुतिया भी उसे दूर भगाने के बजाय बड़े आराम से दूध पिलाती नजर आती है. इंसानों के बीच रिश्तों को लेकर अक्सर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जानवरों का यह वीडियो बिना कुछ कहे ही ममता की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है.

बछड़े को मिला मां जैसा प्यार, वीडियो ने छू लिया दिल

इस वीडियो को देखकर सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यही है कि कुतिया और बछड़े के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी दोनों के बीच ऐसा अपनापन नजर आ रहा है. बछड़ा आराम से दूध पी रहा है और कुतिया भी उसे प्यार से दूध पिला रही है. वीडियो की असली कहानी और इसके पीछे की परिस्थितियां क्या हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बछड़े की मां मौजूद नहीं है या उसके साथ क्या हुआ. लेकिन वीडियो में नजर आ रहा यह दृश्य अपने आप में बेहद भावुक जरूर है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- मां तो मां होती है

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मां की ममता किसी जाति, प्रजाति या भाषा की मोहताज नहीं होती. कई यूजर्स ने कुतिया को "ममता की मिसाल" बताया तो कुछ लोगों ने लिखा कि जानवर कई बार इंसानों को भी प्यार और अपनापन सिखा देते हैं. वीडियो को देखकर कई लोगों ने कहा कि बछड़े को अपनी मां जैसा प्यार मिल रहा है और यही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली की बारिश में जूबी डूबी पर थिरकीं हसीनाएं, वीडियो देख बन जाएगा दिन

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- मां तो मां होती है

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मां की ममता किसी जाति, प्रजाति या भाषा की मोहताज नहीं होती. कई यूजर्स ने कुतिया को "ममता की मिसाल" बताया तो कुछ लोगों ने लिखा कि जानवर कई बार इंसानों को भी प्यार और अपनापन सिखा देते हैं. वीडियो को देखकर कई लोगों ने कहा कि बछड़े को अपनी मां जैसा प्यार मिल रहा है और यही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है.

यह भी पढ़ेंः मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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