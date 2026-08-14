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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगChinese man drain cleaning: सड़क पर भरा था पानी, कार रोक साफ करने लगा युवक, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट

Chinese man drain cleaning: सड़क पर भरा था पानी, कार रोक साफ करने लगा युवक, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट

Chinese man drain cleaning: सड़क पर पानी जमा देखकर चीनी युवक ने कार रोक दी, उसने ड्रेन में फंसा कचरा अपने हाथों से हटाया, रास्ता खुलते ही पानी निकल गया और सड़क साफ हो गई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 14 Aug 2026 08:12 AM (IST)
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Chinese man drain cleaning: बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरना आम समस्या है. कई बार सड़क किनारे बना नाला या ड्रेन कचरे से जाम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पाता. ऐसे में थोड़ी देर की बारिश भी सड़क को जलभराव में बदल देती है. सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक चीनी युवक ने सड़क पर जमा पानी देखकर अपनी कार रोक दी और खुद ही ड्रेन की सफाई करने लगा. यह वीडियो एक्स पर यूजर आईडी  [@Modibhakt2026]  द्वारा शेयर किया गया है, जिसे 15 हजार बार देखा जा चुका है

जलभराव देखकर युवक ने रोक दी कार

वीडियो में एक युवक कार चलाते हुए सड़क से गुजरता दिखाई देता है.  इसी दौरान उसकी नजर सड़क के किनारे जमा पानी पर पड़ती है.  पानी काफी मात्रा में सड़क पर फैला हुआ था और पास में मौजूद ड्रेन से पानी बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था.  युवक ने स्थिति को देखकर अपनी कार रोक दी. आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग सड़क पर जमा पानी को देखकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन इस युवक ने पहले यह समझने की कोशिश की कि पानी आखिर निकल क्यों नहीं रहा है, उसकी नजर ड्रेन के उस हिस्से पर गई, जहां कचरा जमा होने के कारण पानी का रास्ता बंद हो गया था. 

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पैंट ऊपर की और सीधे पानी में उतर गया

युवक कार से बाहर आया और अपनी पैंट को ऊपर की तरफ मोड़ लिया, इसके बाद वह सड़क पर जमा पानी के पास पहुंचा.  उसने बिना किसी मशीन या खास मशीन के अपने हाथों से ड्रेन के रास्ते में फंसे कचरे को हटाना शुरू कर देता  है.   वीडियो दिखता है की में वह पानी के अंदर हाथ डालकर ड्रेन के मुहाने पर जमा गंदगी को निकालता दिखाई देता है.  धीरे धीरे कचरा बाहर आने लगा और पानी के लिए ड्रेन का रास्ता खुलने लगता  है. युवक लगातार वहां जमा रुकावट को हटाता रहा है. 

रास्ता खुलते ही तेजी से निकलने लगा पानी

जैसे जैसे ड्रेन में फंसा कचरा हटता गया, सड़क पर जमा पानी धीरे धीरे नाले की तरफ जाने लगा फिर कुछ ही समय में पानी का बहाव बढ़ता दिखाई देता है जिससे जलभराव वाली जगह का पानी ड्रेन में जाने लगा और सड़क पर पानी का स्तर कम होने लगा, फिर भी यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि पानी का रास्ता पूरी तरह खुल हो, पानी के निकलने के बाद सड़क की स्थिति भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी. 

 यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

वीडियो में युवक का अपनी कार रोककर जलभराव का कारण तलाशना और ड्रेन से कचरा निकालना लोगों का ध्यान खींच रहा है.  सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर इसलिए चर्चा में आते हैं, क्योंकि उनमें किसी आम समस्या का सीधा समाधान दिखाई देता है. 

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Published at : 14 Aug 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Waterlogging Social Media Video Blocked Drain
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