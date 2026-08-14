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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCrocodile and Pig Viral Video: सीना चौड़ा करके घूम रहा था सूअर, अचानक झपटा दरिंदा और...

Crocodile and Pig Viral Video: सीना चौड़ा करके घूम रहा था सूअर, अचानक झपटा दरिंदा और...

Crocodile and Pig Viral Video: मगरमच्छों से भरे तालाब के किनारे पहुंचे सूअर का वीडियो वायरल हो रहा है. मगरमच्छों के हमले के बावजूद सूअर किसी तरह बचकर भाग निकला.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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Crocodile and Pig Viral Video: सोशल मीडिया पर आजकल एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ जा रही हैं. इस वीडियो में एक सूअर को अचानक मगरमच्छों से भरे तालाब के किनारे छोड़ दिया जाता है. चारों तरफ खतरनाक मगरमच्छ मौजूद थे और बीच में बस एक अकेला सूअर. ये देखकर हर किसी को लगा कि अब सूअर का बचना मुश्किल है, क्योंकि मगरमच्छ किसी भी वक्त हमला कर सकते थे. इसी वजह से ये वीडियो लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बन गया और हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया है.

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

वीडियो की शुरुआत में सूअर तालाब के किनारे रेत पर अकेला खड़ा दिखता है, जबकि पानी के अंदर और किनारों पर कई मगरमच्छ आराम से पड़े हुए नजर आते हैं. कुछ मगरमच्छ पानी में तैरते हुए भी दिखते हैं, जो माहौल को और डरावना बना देते हैं. सूअर धीरे-धीरे रेत पर इधर-उधर घूमता है, मानो उसे अंदाजा ही न हो कि वो कितने बड़े खतरे के बीच खड़ा है.

वीडियो देखने वालों को हर पल यही लगता रहता है कि अब मगरमच्छ हमला कर देंगे, हालांकि कि मगरमच्छ ने हमला किया भी पर उस दिन सूअर की किस्मत अच्छी थी कि वो बच कर भाग निकला और भाग कर नाले से दूर चला गया. इसी सस्पेंस ने वीडियो को इतना वायरल बना दिया, क्योंकि हर कोई अंत तक देखना चाहता था कि आखिर होता क्या है.

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लोगों ने कमेंट में क्या कहा?

इस वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि सूअर बहुत बलवान निकला और आखिरी वक्त में बच निकला. एक यूजर ने लिखा कि उसे लगा शायद ये सूअर का आखिरी दिन न बन जाए, तो वहीं दूसरे यूजर ने राहत जताते हुए लिखा कि सूअर बच गया.

कुछ लोगों ने इस बात पर हैरानी जताई कि सूअर तालाब के अंदर गया ही नहीं, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि आखिर में ऐसा कुछ खास हुआ ही नहीं जिससे डरने की जरूरत हो. कुल मिलाकर, इस वीडियो ने लोगों के मन में उत्सुकता और डर दोनों पैदा किया, और यही वजह रही कि ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया.

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Published at : 14 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Crocodile Attack Video TRENDING VIRAL VIDEO Crocodile And Pig Viral Video Pig Near Crocodiles
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