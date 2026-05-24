Viral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
Viral: वीडियो में इंजीनियर Venkatesh D. बताते हैं कि उनका ऑफिस उनके घर से महज 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस दिन उन्हें वहां पहुंचने में 45 मिनट लग गए.
आईटी हब माने जाने वाले Bengaluru से एक बार फिर ट्रैफिक की समस्या चर्चा में आ गई है. इस बार वजह बना एक गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वीडियो, जिसमें उसने अपने रोजमर्रा के सफर की परेशानी को खुलकर दिखाया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लाखों लोगों की उस परेशानी को आवाज दी है, जिसे वे हर दिन झेलते हैं...लंबा जाम, धीमी रफ्तार और बढ़ती झुंझलाहट.
10 मिनट का रास्ता बना 45 मिनट का सफर
वीडियो में इंजीनियर Venkatesh D. बताते हैं कि उनका ऑफिस उनके घर से महज 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस दिन उन्हें वहां पहुंचने में 45 मिनट लग गए. उन्होंने कहा कि आमतौर पर यही दूरी 9-10 मिनट में पूरी हो जाती है. सुबह 10 बजे घर से निकलने के बाद 10:45 बजे ऑफिस पहुंचना उनके लिए बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो बदले में उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मिल रहा.
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VIDEO में झलकी झुंझलाहट और सिस्टम पर सवाल
वायरल क्लिप में वेंकटेश साफ तौर पर नाराज नजर आते हैं. वह कहते हैं, “यार, हमारे टैक्स जा कहां रहे हैं?” उनका यह सवाल सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उन्होंने अपनी सैलरी से ज्यादा टैक्स तक दिया है, फिर भी उन्हें रोजाना इस तरह के ट्रैफिक से जूझना पड़ता है. वीडियो में उनकी आवाज में झुंझलाहट साफ महसूस की जा सकती है, जो शहर के लाखों कामकाजी लोगों की हकीकत को बयां करती है.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया अपना दर्द
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने अपने-अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए. कई लोगों ने कहा कि बेंगलुरु में ट्रैफिक अब रोज की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है. एक यूजर ने लिखा कि “इतना टैक्स देने के बावजूद खराब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना बेहद निराशाजनक है.” वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “कम्यूट टाइम को देखकर तो हर दिन ओवरटाइम मिलना चाहिए.” कुल मिलाकर, यह वीडियो एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या के बीच शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ता जा रहा है.
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Source: IOCL