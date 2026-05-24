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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल

Viral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल

Viral: वीडियो में इंजीनियर Venkatesh D. बताते हैं कि उनका ऑफिस उनके घर से महज 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस दिन उन्हें वहां पहुंचने में 45 मिनट लग गए.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 24 May 2026 08:36 AM (IST)
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आईटी हब माने जाने वाले Bengaluru से एक बार फिर ट्रैफिक की समस्या चर्चा में आ गई है. इस बार वजह बना एक गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वीडियो, जिसमें उसने अपने रोजमर्रा के सफर की परेशानी को खुलकर दिखाया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लाखों लोगों की उस परेशानी को आवाज दी है, जिसे वे हर दिन झेलते हैं...लंबा जाम, धीमी रफ्तार और बढ़ती झुंझलाहट.

10 मिनट का रास्ता बना 45 मिनट का सफर

वीडियो में इंजीनियर Venkatesh D. बताते हैं कि उनका ऑफिस उनके घर से महज 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस दिन उन्हें वहां पहुंचने में 45 मिनट लग गए. उन्होंने कहा कि आमतौर पर यही दूरी 9-10 मिनट में पूरी हो जाती है. सुबह 10 बजे घर से निकलने के बाद 10:45 बजे ऑफिस पहुंचना उनके लिए बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो बदले में उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मिल रहा.

 
 
 
 
 
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VIDEO में झलकी झुंझलाहट और सिस्टम पर सवाल

वायरल क्लिप में वेंकटेश साफ तौर पर नाराज नजर आते हैं. वह कहते हैं, “यार, हमारे टैक्स जा कहां रहे हैं?” उनका यह सवाल सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उन्होंने अपनी सैलरी से ज्यादा टैक्स तक दिया है, फिर भी उन्हें रोजाना इस तरह के ट्रैफिक से जूझना पड़ता है. वीडियो में उनकी आवाज में झुंझलाहट साफ महसूस की जा सकती है, जो शहर के लाखों कामकाजी लोगों की हकीकत को बयां करती है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया अपना दर्द

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने अपने-अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए. कई लोगों ने कहा कि बेंगलुरु में ट्रैफिक अब रोज की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है. एक यूजर ने लिखा कि “इतना टैक्स देने के बावजूद खराब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना बेहद निराशाजनक है.” वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “कम्यूट टाइम को देखकर तो हर दिन ओवरटाइम मिलना चाहिए.” कुल मिलाकर, यह वीडियो एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या के बीच शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ता जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 May 2026 08:36 AM (IST)
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