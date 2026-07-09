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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: 11 हजार सिक्कों का अंबार लेकर बाइक खरीदने पहुंचा ये शख्स, वीडियो देख उड़े यूजर्स के होश 

Viral Video: 11 हजार सिक्कों का अंबार लेकर बाइक खरीदने पहुंचा ये शख्स, वीडियो देख उड़े यूजर्स के होश 

Viral Video: तेलंगाना के एक शख्स ने 11 हजार 10 रुपये के सिक्कों से 1.10 लाख की बाइक खरीदी, जिसका वीडियो वायरल हो गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो  वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यह वीडियो तेलंगाना के यादाद्री-भुवनगिरी जिले का है, जहां एक शख्स बाइक खरीदने के लिए हजारों सिक्कों का बोरा लेकर शोरूम पहुंच गया. इस शख्स का नाम कोंडे रघुपति है, जो चित्याला मंडल के वेलिमिनेडु गांव का रहने वाला है.

रघुपति ने चित्याला के श्री विनायक मोटर्स शोरूम से हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक खरीदी, लेकिन इसके लिए उसने  न तो नोटों के बंडल दिए और न ही ऑनलाइन पेमेंट किया. उसने बाइक की पूरी कीमत, यानी 1 लाख 10 हजार रुपए, सिर्फ 10-10 रुपए के सिक्कों में चुकाई. 

सिक्कों से भरे बैग लेकर पहुंचा शोरूम

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रघुपति कई प्लास्टिक की थैलियों में सिक्के भरकर शोरूम लाया था. जैसे ही उसने ये सिक्कों से भरे बैग निकाले, वहां मौजूद लोग और शोरूम के कर्मचारी हैरान रह गए. हालांकि, शोरूम के स्टाफ ने बड़े धैर्य के साथ बैठकर सारे सिक्के गिनने शुरू किए, इसके बाद जो बात सामने आई वह हैरान कर देने वाली थी. दरअसल, जब सिक्कों को पूरी तहर से गिना गया तब पाया गया कि वे पूरे 1.10 लाख रुपए थे. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तेलंगाना में इस तरह से सिक्कों से बाइक खरीदी गई हो. इससे पहले भी एक यूट्यूबर एराेवेनी वेंकटेश ने भी 2.85 लाख रुपए की केटीएम बाइक सिर्फ 1-1 रुपए के सिक्कों से खरीदी थी, जिसे गिनने में शोरूम कर्मचारियों को पूरा एक दिन लग गया था. 

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वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की आई बाढ़

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.  कुछ यूजर्स ने इसे बचत की मिसाल बताया. एक यूजर ने लिखा कि यह बचत की अहमियत दिखाता है, और साथ ही यह भी सोचने वाली बात है कि लोग हर दिन गुटखे जैसी चीजों पर कितना पैसा उड़ा देते हैं. वहीं कुछ यूजर्स को यह हरकत पसंद नहीं आई.  एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शोरूम के कर्मचारियों के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के बीच काफी चर्चा में है, और सोशल मीडिया पर इस पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं.

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Published at : 09 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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