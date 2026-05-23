हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIndian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Indian Viral Story: 81 साल की दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस घुमाने ले गए पोते की भावुक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दादी का गर्व और पोते की खुशी लोगों का दिल छू रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 23 May 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Viral Story: बेंगलुरु में रहने वाले एक युवक के लिए वह दिन बेहद खास बन गया, जब वह अपनी 81 साल की दादी को पहली बार अपने ऑफिस लेकर गया. माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर मैनेजर के पद पर काम करने वाले व्यंकटेश बजाज ने इस खूबसूरत पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह कहानी लोगों के दिलों को छू गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

उन्होंने बताया कि बचपन में बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस केवल टीवी पर दिखाई देते थे और उन्हें लगता था कि यह दुनिया उनके लिए बहुत दूर है, लेकिन आज उसी दुनिया का हिस्सा बनकर उन्होंने अपनी दादी को वहां घुमाया, जिसने इस पल को और भी खास बना दिया. यही कारण है की यह कहानी तेजी से वायरल हो रही है और लोगो को भावुक कर रही है. 

माइक्रोसॉफ्ट कैंपस देखकर दादी रह गईं हैरान

वेंकी की दादी पहली बार किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंची थीं. माइक्रोसॉफ्ट के विशाल कैंपस, वहां की चमचमाती इमारतें, लोगों का साथ मिलकर काम करना और टेक्नोलॉजी से भरा माहौल देखकर वह काफी हैरान थीं. वह हर चीज को ध्यान से देख रही थीं और समझने की कोशिश कर रही थीं कि आखिर इतनी बड़ी जगह पर काम कैसे चलता है. इसी दौरान उन्होंने अपने पोते से पूछा, “यहां इतना बड़ा काम कैसे चलता है?” दादी का यह सवाल सुनकर वेंकी भी भावुक हो गए, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ ऑफिस टूर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष को परिवार के साथ बांटने जैसा पल था. 

यह भी पढ़ेंः Laborers Viral Video: भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'

दादी की एक लाइन ने बना दिया पल को यादगार

ऑफिस घूमने के बाद दादी ने मुस्कुराते हुए अपने पोते से कहा, “अरे, तू तो बहुत बड़ा काम करता है रे.” वेंकी ने बताया कि यह एक लाइन उनके लिए किसी प्रमोशन या अवॉर्ड से भी ज्यादा मायने रखती है. उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने भले ही कभी स्कूल की पढ़ाई न की हो, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत समझदार बना दिया है. दादी की आंखों में अपने पोते के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था. वेंकी के मुताबिक, उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत और सपने एक साथ पूरे हो गए हों. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लुटाया प्यार

जैसे ही यह पोस्ट सोशल media पर सामने आई, लोगों ने इस पर ढेरों प्यार भरे कमेंट किए. कई यूजर्स ने कहा कि दादा-दादी का गर्व किसी भी प्रोफेशनल उपलब्धि से बड़ा होता है.  वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि हर इंसान चाहता है कि उसके माता-पिता और बुजुर्ग उसकी सफलता अपनी आंखों से देखें. वहीं कई यूजर्स ने इस कहानी को मेहनत, परिवार और सपनों के सच होने की सबसे खूबसूरत मिसाल बताया. यही वजह है की लोग इसे जड़ा पदंड कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः Train Viral Video: ट्रेन जाने का इंतजार नहीं किया, चलती ट्रेन के नीचे से क्रॉस करने लगे ट्रैक, देखें वायरल वीडियो

Published at : 23 May 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Microsoft Viral News Viral Story Microsoft Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी
दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी
ट्रेंडिंग
Cockroach Protest: मथुरा नगर निगम में कॉकरोच! यमुना की सफाई को लेकर 'जेन-Z' का अनोखा प्रोटेस्ट; देखें वीडियो
मथुरा नगर निगम में कॉकरोच! यमुना की सफाई को लेकर 'जेन-Z' का अनोखा प्रोटेस्ट; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Old Man Obscene Act Viral Video: ठरक की इंतहा... पोस्टर पर भी सेफ नहीं लड़कियां, बुड्ढे बाबा की हसरत कर देगी हैरान
ठरक की इंतहा... पोस्टर पर भी सेफ नहीं लड़कियां, बुड्ढे बाबा की हसरत कर देगी हैरान
ट्रेंडिंग
Lal Hit Janta Party Trend: कॉकरोच पार्टी के विरोध में उतरी 'लाल हिट जनता पार्टी', सोशल मीडिया पर मचा गदर 
कॉकरोच पार्टी के विरोध में उतरी 'लाल हिट जनता पार्टी', सोशल मीडिया पर मचा गदर 
Advertisement

वीडियोज

Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत | Breaking
Tulsi Gabbard Resigns: Donald Trump को तगड़ा झटका! खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का अचानक इस्तीफा | US
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल दाम सुन सुबह-सुबह लोगों को लगा बड़ा झटका | New Rate |
Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- ‘अदृश्य शस्त्र’ ज्यादा खतरनाक
यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- ‘अदृश्य शस्त्र’ ज्यादा खतरनाक
विश्व
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
ओटीटी
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ भट्टी में काम करने वाली ने माथे पर ईट रखकर शानदार डांस, वीडियो वायरल
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
यूटिलिटी
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget