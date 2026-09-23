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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेंगलुरु CEO का ऐलान: UP-बिहार और MP-राजस्थान के पुरुषों को 'नो जॉब'

बेंगलुरु CEO का ऐलान: UP-बिहार और MP-राजस्थान के पुरुषों को 'नो जॉब'

कार्तिक एसजी (Karthik SG) नाम के इस CEO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कंपनी में लंबी बहस और झगड़े के बाद यह कड़ा फैसला लिया गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Sep 2026 05:45 PM (IST)
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टेक सिटी बेंगलुरु के एक CEO का सोशल मीडिया पोस्ट इस समय इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. CEO ने सरेआम ऐलान किया है कि उनकी कंपनी उत्तर भारत के चार राज्यों के पुरुष उम्मीदवारों यानी Male Candidates को नौकरी पर नहीं रखेगी. इस विवादित फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

कार्तिक एसजी (Karthik SG) नाम के इस CEO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कंपनी में लंबी बहस और झगड़े के बाद यह कड़ा फैसला लिया गया है. उन्होंने लिखा, "मुझे इसके लिए खेद है... लेकिन आज काफी लंबी चर्चा के बाद हमने यह साफ कर दिया है कि हम उत्तर भारत के 4 राज्यों से किसी भी पुरुष उम्मीदवार को अपनी कंपनी में हायर नहीं करेंगे."

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4 राज्यों का किया जिक्र, उत्तर भारत की महिला कर्मचारी ने भी जताई सहमति

सीईओ ने पोस्ट में उत्तर भारत के यूपी, राजस्थान, बिहार और मध्यप्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि हम इन राज्यों से आने वाले किसी भी मेल कैंडिडेट को हायर नहीं करेंगे. इतना ही नहीं, सीईओ ने यह भी कहा कि हमारे यहां पहले से ही राजस्थान की एक महिला कर्मचारी काम कर रही है और उसने भी इस बात पर 100 प्रतिशत सहमति जताई है. बेंगलुरु के CEO के इस फैसले को लोग 'क्षेत्रीय भेदभाव' और 'पूर्वाग्रह से ग्रसित' बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि किसी राज्य विशेष के लोगों को इस तरह टारगेट करना पूरी तरह से गैर-कानूनी और गलत है, वहीं कुछ लोगों ने कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग भी शुरू कर दी है.

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यूजर्स ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ वैसे ही इसे हजारों लोगों ने देखा. ऐसे में इंटरनेट यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस सीईओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...बेंगलुरु के भी कई लोग दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में जॉब कर रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसे सजा मिलनी चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 05:45 PM (IST)
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