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पार्टी करने गए लोगों ने रेस्टोरेंट पर जमकर खाया खाना, बिल आया 62 लाख

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक बिल की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें 17 आइटम का बिल करीब करीब 62 लाख है. हालांकि यह बिल भारत का नहीं बल्कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड का है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Sep 2026 04:51 PM (IST)
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दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर पार्टी करना किसे नहीं पसंद. लेकिन कई लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाना तो दिल खोलकर खाते हैं लेकिन जब बिल बनता है तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं. ऐसी ही एक बिल की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पार्टी का बिल करीब 62 लाख दिखाई दे रहा है. इस बिल की खास बात यह है कि हर खाने के आइटम को इतना दिल खोलकर मंगाया गया है कि लोग कह रहे हैं अब जेब खोलने में दिक्कत जरूर आएगी.

रेस्टोरेंट में खाने का बिल आया 62 लाख रुपिया

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक बिल की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें 17 आइटम का बिल करीब करीब 62 लाख है. हालांकि यह बिल भारत का नहीं बल्कि इंडोनेशिया के एक आइलैंड का है. तस्वीर में छपे बिल के अनुसार यह प्रसिद्ध भारतीय रेस्टोरेंट "Queen's of India" जिसे Queens Tandoor भी कहा जाता है की नुसा दुआ ब्रांच का पता इसमें छपा हुआ है. बिल में सभी आइटम पर इंडोनेशिया के रुपिया के हिसाब से रकम तय की गई है जो कुल मिलाकर 61 लाख 68 हजार 100 रुपये दिखाई दे रही है.

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भारतीय मुद्रा में करीब 34 हजार रुपये है इतनी रकम

हालांकि यह रकम जितनी बड़ी दिख रही है असल में उतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी अगर इसे भारतीय रुपये में बदला जाए तो यह काफी मोटी रकम बनती है जो करीब 34 हजार रुपये बैठती है. इतनी रकम भी रेस्टोरेंट पर खर्च करना काफी साहस भरा काम है. हालांकि इंडोनेशिया के टूरिस्ट प्लेसेस में आमतौर पर रेस्टोरेंट महंगे ही होते हैं. ऐसे में अब यह बिल इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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यूजर्स बोले, इतने में तो पूरा मोहल्ला खा लेगा

पोस्ट को Anup shukl नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतनी तो मेरी महीने की सैलरी भी नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...इस रकम में तो चमचमाती लग्जरी एसयूवी आ जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बिल इंडोनेशियन करेंसी के हिसाब से है. फिर भी इतने में पूरा मोहल्ला खा लेगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 04:51 PM (IST)
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