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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 के लिए बदलेगा दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान? केएल राहुल को मिल सकती है कमान

IPL 2027 के लिए बदलेगा दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान? केएल राहुल को मिल सकती है कमान

IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी में बदलाव हो सकता है. अक्षर पटेल पिछले 2 सीजन से कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अगले सीजन में उन्होंने कप्तानी से हटने की इच्छा जाहिर की है.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 13 Nov 2026 10:55 AM (IST)
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IPL 2027 Delhi Capitals Captain: आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. खबरें हैं कि दिल्ली कैपिटल्स अगले सीजन में नए कप्तान के साथ मैदान पर उतर सकती है. मौजूदा कप्तान अक्षर पटेल की जगह केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी जा सकती है. हालांकि फ्रेंचाइजी की ओर से अभी तक कप्तानी में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से आ रही चर्चाओं के मुताबिक, अक्षर पटेल अगले सीजन में कप्तानी जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने टीम मैनेजमेंट के सामने कप्तानी छोड़ने की इच्छा जताई है. 

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ऐसे में सवाल उठता है कि आईपीएल 2027 में दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान कौन होगा? इस रेस में केएल राहुल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है. राहुल के पास आईपीएल में कप्तानी का लंबा अनुभव है और वह इससे पहले पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर चुके हैं.

केएल राहुल के पक्ष में उनका कप्तानी रिकॉर्ड

केएल राहुल के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनका आईपीएल में कप्तानी का अनुभव है. राहुल ने 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी संभाली थी और अपने पहले ही सीजन में टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया था. 2023 में भी राहुल की कप्तानी में लखनऊ ने मजबूत प्रदर्शन किया. हालांकि चोट के कारण राहुल सीजन के बीच में ही बाहर हो गए थे और बाकी मुकाबलों में क्रुणाल पांड्या ने कप्तानी की थी.

2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी. इसके बावजूद भी राहुल के पास दिल्ली कैपिटल्स को लीड करने का मौका है 

अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने सवाल यह है कि क्या राहुल अपनी कप्तानी के अनुभव से टीम को पहली आईपीएल ट्रॉफी दिला पाएंगे?

अक्षर पटेल की कप्तानी में दो बार प्लेऑफ से चूकी दिल्ली

अक्षर पटेल को आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी सौंपी गई थी. उनके नेतृत्व में दिल्ली ने 2025 के सीजन की शानदार शुरुआत की और पहले छह में से पांच मुकाबले जीते. हालांकि इसके बाद टीम की लय बिगड़ गई और दिल्ली पांचवें स्थान पर रही.

आईपीएल 2026 में भी दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत नहीं बदली. टीम सात जीत और सात हार के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर रही. इस तरह अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स लगातार दो सीजन प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही.

सीजन दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन
IPL 2025 पांचवां स्थान, प्लेऑफ से बाहर
IPL 2026 छठा स्थान, प्लेऑफ से बाहर

अब सूत्रों के मुताबिक अक्षर कप्तानी की जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है.

ऋषभ पंत भी कप्तानी की रेस में, लेकिन लखनऊ में खराब रहा प्रदर्शन

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी के दूसरे बड़े दावेदार ऋषभ पंत हैं. पंत की आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है. लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए ट्रेड में पंत दिल्ली आए, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ चले गए.

पंत इससे पहले भी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर चुके हैं. उनके नेतृत्व में दिल्ली ने 2021 के सीजन में लीग स्टेज में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी. 2022 में दिल्ली पांचवें स्थान पर रही, जबकि 2024 में टीम छठे स्थान पर रही. 2023 में चोट के कारण पंत आईपीएल नहीं खेल सके थे.

लखनऊ सुपर जायंट्स में पंत का कप्तानी रिकॉर्ड निराशाजनक रहा. आईपीएल 2025 में लखनऊ सातवें स्थान पर रही, जबकि 2026 में टीम दसवें यानी आखिरी स्थान पर पहुंच गई. दोनों सीजन में लखनऊ प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी.

सौरव गांगुली और युवराज सिंह के सामने बड़ी चुनौती

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए हैं. सौरव गांगुली को हेड कोच और युवराज सिंह को असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी मिली है.

ऐसे में नए कप्तान का चयन गांगुली और युवराज के लिए अहम फैसला होगा. केएल राहुल पहले से दिल्ली कैपिटल्स के सेटअप का हिस्सा हैं और टीम के खिलाड़ियों को अच्छी तरह समझते हैं. दूसरी तरफ ऋषभ पंत की फ्रेंचाइजी में वापसी हाल ही में हुई है.

यही वजह है कि राहुल कप्तानी के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. हालांकि राहुल ने अभी तक कप्तानी संभालने की इच्छा सार्वजनिक तौर पर नहीं जताई है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को उनकी सहमति भी हासिल करनी होगी.

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के आसपास हो सकता है फैसला?

दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान को लेकर आने वाले समय में तस्वीर साफ हो सकती है. न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दौरान या उसके बाद केएल राहुल की कप्तानी को लेकर घोषणा होने की संभावना पर चर्चा है.

दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. टीम 2020 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था.

अब दिल्ली कैपिटल्स को फैसला करना है कि वो एक बार फिर ऋषभ पंत पर भरोसा जताती है या फिर केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपकर आईपीएल 2027 में नई शुरुआत करती है.

 

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 13 Nov 2026 10:55 AM (IST)
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