सोशल मीडिया पर फेमस होने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की चाहत में आजकल लोग तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं. कोई अनोखे अंदाज में वीडियो बनाता है, तो कोई अलग दिखने के लिए ऐसे काम करने लगता है, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है. इंस्टाग्राम रील्स और वायरल वीडियो का क्रेज अब सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलग-अलग पेशों से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं.

लेकिन जब मनोरंजन की यह कोशिश दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे, तो कई तरह के सवाल उठने लगते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहै है, जहां एक वैन ड्राइवर ने रील बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए.

चलती वैन छोड़कर सड़क पर करने लगा डांस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक वैन ड्राइवर का अजीबोगरीब अंदाज देखने को मिल रहा है. आमतौर पर ड्राइवर गाड़ी चलाते समय अपनी सीट पर बैठकर सड़क पर ध्यान देता है, लेकिन इस व्यक्ति ने रील बनाने के लिए कुछ अलग ही तरीका अपनाया. वीडियो में दिखाई देता है कि पहाड़ी रास्ते पर एक वैन आगे बढ़ रही है. इसी दौरान ड्राइवर अपनी सीट छोड़कर खुले दरवाजे के पास बाहर खड़ा हो जाता है. हैरानी की बात यह है कि वाहन चलना बंद नहीं होता. वैन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है और ड्राइवर उसके साथ-साथ डांस करने लगता है. वह पंजाबी सिंगर जे स्टार के गाने ना ना ना ना पर हाथों से अलग-अलग इशारे करता और डांस मूव्स दिखाता नजर आता है. उसके चेहरे पर मुस्कान है और वह कैमरे के सामने पोज भी देता है.

अंदर बैठे यात्री भी बजाते रहे तालियां

इस वीडियो की खासियत यह है कि वैन के अंदर बैठे यात्री भी मजे लेते नजर आ रहे हैं. जब ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़े होकर डांस कर रहा होता है, तब अंदर बैठे यात्री उसे देखकर मुस्कुराते और उत्साह बढ़ाते दिखाई देते हैं. यात्री इस हरकत को मनोरंजन की तरह लेते नजर आते हैं. हालांकि वीडियो में किसी यात्री को ड्राइवर को रोकने की कोशिश करते नहीं देखा गया. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है.

Reels and viral trends are becoming one of the biggest reasons behind accidents and mishaps in this country. Just look at this 💀 Passengers are sitting inside a moving bus while the DRIVER is outside making a reel! Even more shocking, the passengers don’t seem to give a damn either. And if something goes horribly wrong, guess who’s going to be blamed? The government. — Nikhil saini (@iNikhilsaini) November 12, 2026

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यूजर्स ने उठाए सुरक्षा को लेकर सवाल

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने ड्राइवर के व्यवहार को सुरक्षा के हिसाब से गलत बताया. यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उसमें बैठे सभी यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है. कुछ यूजर्स ने यात्रियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि जब ड्राइवर इस तरह की खतरनाक हरकत कर रहा था, तब यात्रियों को उसका उत्साह बढ़ाने के बजाय उसे रोकना चाहिए था. वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बढ़ते रील कल्चर को लेकर चिंता जताई.

कुछ सेकंड का वीडियो बन सकता है बड़े हादसे की वजह

इस घटना को सिर्फ एक वायरल वीडियो या मजेदार डांस तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. सड़क पर चलने वाले वाहन के लिए ड्राइवर का लगातार सतर्क रहना बेहद जरूरी है. खासकर पहाड़ी रास्तों पर मोड़, ढलान और सड़क की बदलती परिस्थितियों के कारण सावधानी बरतनी पड़ती है. ऐसे में ड्राइवर का अपनी सीट छोड़ना और चलते वाहन के साथ बाहर खड़े होकर डांस करना बेहद खतरनाक हो सकता है.

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