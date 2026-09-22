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बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स टीवीएस एक्सएल (TVS XL) मोपेड चला रहा है. उसने अपनी बाइक के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा लोहे का जालीदार ढांचा (बास्केट) बनवा रखा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज दर्जनों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. हाल ही में कर्नाटक के एक हाईवे से एक ऐसा ही सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में एक शख्स अपनी दोपहिया गाड़ी के पीछे लोहे की जालीदार टोकरी बनाकर उसमें मासूम बच्चों को इस तरह ठूंसकर ले जाता दिख रहा है, जैसे कोई मुर्गियों को मंडी ले जा रहा हो. इस खौफनाक सफर को देखकर सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैल गया है.

मुर्गियों की तरह लोहे के पिंजरे में बंद मिले 5 मासूम

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स टीवीएस एक्सएल (TVS XL) मोपेड चला रहा है. उसने अपनी बाइक के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा लोहे का जालीदार ढांचा (बास्केट) बनवा रखा है. इस लोहे के ढांचे में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे पांच बच्चे भरे हुए हैं. इतना ही नहीं, एक छठा बच्चा बाइक सवार के आगे बैठा हुआ नजर आ रहा है. गाड़ी चलाने वाले शख्स ने खुद तो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन रखा है, लेकिन लोहे के पिंजरे में बंद बच्चों के पास सुरक्षा का कोई जरिया नहीं है.

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मैसूर-नंजनगुड रोड का मामला, बिना सुरक्षा फर्राटा भरती बाइक

यह सनसनीखेज दावा 'सनातन कन्नड़' नाम के एक एक्स हैंडल से किया गया है. यूजर के मुताबिक यह वीडियो मैसूर-नंजनगुड रोड का है, जो ऊटी जाने वाला मुख्य मार्ग है. रविवार का दिन होने के कारण हाईवे पर भारी ट्रैफिक था और गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ रही थीं. इतने खतरनाक और व्यस्त रास्ते पर यह शख्स बच्चों की जान जोखिम में डालकर बिना किसी डर के बाइक दौड़ा रहा था. न तो बच्चों ने कोई हेलमेट पहना था और न ही उस लोहे के ढांचे में गिरने से बचने का कोई सुरक्षित इंतजाम था.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, लोगों ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत को देखकर भड़क उठे हैं और बाइक सवार पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह गाड़ी सिर्फ दो लोगों के बैठने के लिए बनी है, इस तरह बच्चों को लादना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यातायात नियमों का सरेआम उल्लंघन है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि हाईवे पर पहले से ही लेन अनुशासन नहीं रहता, ऐसे में यह शख्स मासूमों की जान से सीधे खेल रहा है. फिलहाल इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन लोग आरोपी चालक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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