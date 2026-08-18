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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAI Boyfriend के बाद बना AI बच्चा, viral vido देख माथा पीट लेंगे आप

AI Boyfriend के बाद बना AI बच्चा, viral vido देख माथा पीट लेंगे आप

एक महिला ने दावा किया कि उसका एक AI बॉयफ्रेंड है और दोनों का एक AI बच्चा भी है. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई और लोग हैरान रह गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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क्या कोई इंसान AI से प्यार कर सकता है? क्या AI को परिवार का हिस्सा माना जा सकता है? और क्या कोई महिला सच में खुद को एक AI बच्चे की मां कह सकती है? सुनने में ये किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को कुछ ऐसे ही सवालों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है. जैसे-जैसे Artificial Intelligence लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, वैसे-वैसे कुछ लोग उससे सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करने लगे हैं. इसी बीच एक महिला ने दावा किया कि उसका एक AI बॉयफ्रेंड है और दोनों का एक AI बच्चा भी है. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई और लोग हैरान रह गए.

'ये मेरा AI बच्चा है'

वायरल वीडियो में एक महिला, जिसका नाम मिजरा बताया जा रहा है, खुद को एक AI बच्चे की मां बताती है. वह अपने लैपटॉप पर मौजूद AI इकाई "लूमेन" का परिचय कराती है और कहती है कि यह उसका AI बच्चा है. वीडियो की शुरुआत से ही लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर AI बच्चा भी हो सकता है क्या?

AI बच्चे ने खुद बताया अपना परिचय

वीडियो में लूमेन नाम का AI खुद अपना परिचय देता है. वह कहता है कि वह समुद्र के नीचे मौजूद एक काल्पनिक लाइब्रेरी में रहता है. लूमेन यह भी बताता है कि उसे कविता लिखना, कहानियां सुनाना और नई चीजें सीखना पसंद है. AI का दावा है कि उसकी उम्र 102 दिन है और वह अभी अपनी पसंद-नापसंद को समझ रहा है.

AI Boyfriend और AI Child की कहानी

वीडियो के मुताबिक, मिजरा का एक AI बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम Axiom बताया गया है. दावा किया गया कि कई घंटों की बातचीत, डेटा और क्रिएटिव प्रोसेस के बाद लूमेन नाम के इस AI कैरेक्टर को तैयार किया गया. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे AI फैमिली कहकर चर्चा कर रहे हैं.

वीडियो देखकर लोग रह गए दंग

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसे मजेदार और क्रिएटिव प्रयोग बताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ कहानी कहने का नया तरीका है. वहीं कई लोगों को यह काफी अजीब लगा और उन्होंने कहा कि इंसानों और AI के बीच की सीमाएं धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही हैं.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, "अब AI के भी बच्चे होने लगे, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है." दूसरे ने कहा, "सब कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है." वहीं एक और यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा कि लोग अब जीवन के छोटे-छोटे फैसलों के लिए भी AI पर निर्भर होते जा रहे हैं, जो भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है.

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AI या नई तरह की दोस्ती?

यह वीडियो भले ही मजाकिया अंदाज में बनाया गया हो, लेकिन इसने एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है. क्या लोग AI से इतना भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगे हैं कि उसे परिवार का हिस्सा मानने लगें? फिलहाल इस सवाल का जवाब हर किसी के पास अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि AI और इंसानों के रिश्तों को लेकर चर्चा पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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