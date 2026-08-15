अचानक भरभराकर गिरी पानी की टंकी, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

Water Tank Collapse Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें एक बड़ी पानी की टंकी अचानक जमीन पर गिरती हुई दिखाई दे रही है. कुछ ही सेकंड में पूरी टंकी जमीन पर गिर जाती है और चारों तरफ धूल फैल जाती है. अच्छी बात यह रही कि जिस जगह टंकी गिरी, वहां उस समय कोई मौजूद नहीं था. इस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया. वीडियो को अब तक हजारों लोग देख और शेयर कर चुके हैं.

वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो में सड़क के किनारे बनी एक बड़ी पानी की टंकी अचानक एक तरफ झुकती है और फिर जमीन पर गिर जाती है. पास में कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं. एक व्यक्ति बाइक पर बैठा है और कुछ लोग पैदल खड़े हैं. टंकी गिरते ही वहां मौजूद लोग डरकर पीछे हट जाते हैं. वीडियो शेयर करने वाली यूजर ने लिखा कि यह घटना काफी डरावनी थी. अगर उस समय कोई टंकी के नीचे होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कहां का है और यह घटना कब हुई.

यह भी पढ़ें: सड़क पर भरा था पानी, कार रोक साफ करने लगा युवक, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट

वीडियो कितना खतरनाक और डरावना है! अचानक पानी की टंकी गिर गई। अगर उस वक्त कोई नीचे होता, तो बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था। pic.twitter.com/xEh4gQ7eCI — Anjali Kumari (@AnjaliKumari009) August 13, 2026

लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अलग-अलग तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा कि टंकी के पास उस समय कोई नहीं था. एक दूसरे यूजर ने कहा कि अगर टंकी कुछ सेकंड पहले गिरती, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था. अच्छा हुआ कि सभी लोग सुरक्षित रहे. कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा हादसा होते-होते बच गया. वहीं दूसरी ओर एक यूजर ने बताया कि टंकी के पास से एक स्कूल बस भी कुछ देर पहले ही निकली थी. उन्होंने सवाल किया कि अगर टंकी इतनी कमजोर थी, तो उसे पहले ही सही तरीके से क्यों नहीं हटाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसमें किसी की गलती है, तो इसकी जांच होनी चाहिए. एक विदेशी यूजर ने लिखा कि टंकी बिना किसी चेतावनी के अचानक गिर गई. सही समय पर लोग वहां से दूर हो गए, इसलिए उनकी जान बच गई.

ज्यादातर लोग इस बात से खुश हैं कि इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी. वहीं, कुछ लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि टंकी की हालत पहले क्यों नहीं देखी गई.

पानी की टंकी क्यों गिर सकती है?

पानी की टंकी कई वजहों से गिर सकती है. टंकी बहुत पुरानी हो जाए, उसका सामान कमजोर हो जाए, तेज आंधी या तूफान आए या उसमें जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया जाए, तो भी उसके गिरने का खतरा हो सकता है.

यह वीडियो हमें एक जरूरी बात बताता है कि पुरानी और कमजोर टंकियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इस बार सही समय पर लोग वहां से दूर थे, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया. लेकिन हर बार ऐसा हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए समय पर जांच और सावधानी रखना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Lioness Attack Viral Video: 30 मिनट तक शेरनी के पंजे में फंसा रहा युवक, वीडियो देख दहल जाएगा कलेजा