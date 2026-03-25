हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: रील्स के चक्कर में मौत से खेल! ऑटो ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो वायरल, पैसेंजर की निकली चीख

Video: रील्स के चक्कर में मौत से खेल! ऑटो ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो वायरल, पैसेंजर की निकली चीख

हैरानी की बात ये है कि वह सिर्फ कभी-कभार नहीं बल्कि लगातार फोन में इतना खोया हुआ है कि उसे सड़क पर क्या हो रहा है, इसकी भी खबर नहीं रहती. इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन कई बार यही आदत खतरनाक भी साबित हो सकती है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस वायरल क्लिप में एक ऑटो ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करता नजर आता है. हैरानी की बात ये है कि वह सिर्फ कभी-कभार नहीं बल्कि लगातार फोन में इतना खोया हुआ है कि उसे सड़क पर क्या हो रहा है, इसकी भी खबर नहीं रहती. इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया.

ड्राइविंग के दौरान रील्स देखने में मशगूल ड्राइवर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा है और दूसरे हाथ से मोबाइल फोन पर रील्स देख रहा है. वह व्यस्त सड़क पर भी अपना पूरा ध्यान फोन पर लगाए हुए है, जिससे आसपास के ट्रैफिक की उसे कोई खास परवाह नहीं दिखती. यह लापरवाही किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकती थी.

टल गया बड़ा हादसा

वीडियो में एक खतरनाक पल भी सामने आता है, जब सामने चल रहा ट्रक अचानक रुकता या पीछे होने लगता है, लेकिन ड्राइवर को इसका पता ही नहीं चलता. तब ऑटो में बैठी महिला यात्री जोर से चिल्लाती है “Anna nodi munde” यानी आगे देखो. इसके बाद ड्राइवर आखिरी समय में ब्रेक लगाता है और हादसा टल जाता है. यह पल देखकर हर कोई हैरान रह गया.

चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरा ड्राइवर

महिला ने ड्राइवर को कई बार समझाया कि वह फोन चलाना बंद करे, और कुछ समय के लिए उसने मान भी लिया. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही मिनटों बाद वह फिर से मोबाइल में रील्स देखने लगा. यहां तक कि जब उसे पता था कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है, तब भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी और कैमरे से बचने की कोशिश करता रहा.

सोशल मीडिया की लत बन रही खतरा

इस घटना ने एक बड़ी समस्या की ओर इशारा किया है, जो है सोशल मीडिया की लत. कई लोग इतने ज्यादा मोबाइल में खो जाते हैं कि उन्हें अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहता. सड़क पर इस तरह की लापरवाही न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा हो सकती है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने ऐसे ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसे मामलों में भारी जुर्माना या लाइसेंस रद्द करना चाहिए, ताकि लोग इस तरह की गलती दोबारा न करें. वीडियो को @aakancvedi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 25 Mar 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: रील्स के चक्कर में मौत से खेल! ऑटो ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो वायरल, पैसेंजर की निकली चीख
रील्स के चक्कर में मौत से खेल! ऑटो ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो वायरल, पैसेंजर की निकली चीख
ट्रेंडिंग
जिसमें मिले उसमें भरो! पेट्रोल पंप पर ड्रम-बाल्टी लेकर पहुंचे लोग, अफवाहों से पंप पर लगी लंबी कतार, वीडियो वायरल
जिसमें मिले उसमें भरो! पेट्रोल पंप पर ड्रम-बाल्टी लेकर पहुंचे लोग, अफवाहों से पंप पर लगी लंबी कतार, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
हे प्रभु कहां हो आप... अरमान मलिक बने 5वें बच्चे के बाप, यूट्यूबर का फैमिली ट्री बनाने लगे यूजर्स
हे प्रभु कहां हो आप... अरमान मलिक बने 5वें बच्चे के बाप, यूट्यूबर का फैमिली ट्री बनाने लगे यूजर्स
ट्रेंडिंग
समंदर में लगा ट्रैफिक जाम! होर्मुज में फंसे जहाजों का वीडियो वायरल, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर फंसे कर्मचारी ने बताया सच?
समंदर में लगा ट्रैफिक जाम! होर्मुज में फंसे जहाजों का वीडियो वायरल, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर फंसे कर्मचारी ने बताया सच?
Advertisement

वीडियोज

अब EV पर मिलेगा बड़ा फायदा! नई EV Policy में ₹1 लाख तक सब्सिडी | Auto Live
ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: पहले अपना काटा, अब दुनिया का इंटरनेट काट सकता है ईरान? भारत समेत दुनिया पर मंडराया खतरा!
पहले अपना काटा, अब दुनिया का इंटरनेट काट सकता है ईरान? भारत समेत दुनिया पर मंडराया खतरा!
महाराष्ट्र
मिडिल ईस्ट युद्ध: पाकिस्तान का जिक्र कर संजय राउत बोले, 'ट्रंप से बात करने से अच्छा है PM मोदी...'
मिडिल ईस्ट युद्ध: पाकिस्तान का जिक्र कर संजय राउत बोले, 'ट्रंप से बात करने से अच्छा है PM मोदी...'
विश्व
Israel US Iran War Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
बॉलीवुड
इन 5 चेहरों को आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' से बना दिया बड़ा स्टार, कोई ऑटो ड्राइवर तो कोई जिम ट्रेनर
इन 5 चेहरों को आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' से बना दिया बड़ा स्टार, कोई ऑटो ड्राइवर तो कोई जिम ट्रेनर
आईपीएल 2026
कौन हैं अनन्या बिड़ला? RCB के साथ जुड़ा नाम, एक साथ करती हैं कई काम; अमीरी में कोहली से आगे 
कौन हैं अनन्या बिड़ला? RCB के साथ जुड़ा नाम, अमीरी में कोहली से आगे 
फूड
Homemade Raisins: घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
चुनाव 2026
तमिलनाडु में NDA के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय,  इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव
तमिलनाडु में NDA के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय,  इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव
जनरल नॉलेज
माता-पिता को परेशान किया तो सैलरी से पैसा काट लेगी इस राज्य की सरकार, जानें नियम
माता-पिता को परेशान किया तो सैलरी से पैसा काट लेगी इस राज्य की सरकार, जानें नियम
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget