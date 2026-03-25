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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसमंदर में लगा ट्रैफिक जाम! होर्मुज में फंसे जहाजों का वीडियो वायरल, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर फंसे कर्मचारी ने बताया सच?

समंदर में लगा ट्रैफिक जाम! होर्मुज में फंसे जहाजों का वीडियो वायरल, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर फंसे कर्मचारी ने बताया सच?

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फंसे एक जहाज के कर्मचारी ने शेयर किया है. इस वीडियो में ये कर्मचारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लगी जहाजों की कतार को दिखा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 02:56 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय बाजारों में भी तनाव का मंजर है. एलपीजी और कच्चे तेल का संकट देश पर मंडराने लगा है और गैस एजेंसियों पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं. खबर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब भी भारत के 20 जहाज फंसे हुए हैं जिनमें देश में काम आने वाली उर्जा लदी हुई है. ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जहां जहाजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि हालात सामान्य तो बिल्कुल नहीं हैं.

समंदर में लगी जहाज की लंबी कतार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फंसे एक जहाज के कर्मचारी ने शेयर किया है. इस वीडियो में ये कर्मचारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लगी जहाजों की कतार को दिखा रहा है. वीडियो में ये कर्मचारी कहता है कि...." ये देखिए जहाजों की लाइन. लोगों को लग रहा है कि धरातल पर कि चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन सच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाज अटके हुए हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका है.  जब सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी और उसके साथ फिर चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी."

 
 
 
 
 
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खुद कर्मचारी ने बताए वहां के हालात

आगे ये कर्मचारी कहता है कि "हालात गंभीर हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं. यहां एंकर पर काफी सारे जहाज अटके हुए हैं." एक और वीडियो में किसी पैसेंजर ने फ्लाइट से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का वीडियो बनाया है जहां जहाजों का झुंड साफतौर पर दिखाई दे रहा है. हालांकि "एबीपी लाइव इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, पाठकों से अपील की जाती है कि अफवाहों से बचें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहें, खबर केवल वायरल वीडियो के दावों पर लिखी गई है."

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को zeusthesailor नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई आप वहां क्या कर रहे हो. एक और यूजर ने लिखा...चेक करके बताओ कि चीन के कितने जहाज फंसे हुए हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हालात गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 25 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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