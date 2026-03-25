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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिसमें मिले उसमें भरो! पेट्रोल पंप पर ड्रम-बाल्टी लेकर पहुंचे लोग, अफवाहों से पंप पर लगी लंबी कतार, वीडियो वायरल

जिसमें मिले उसमें भरो! पेट्रोल पंप पर ड्रम-बाल्टी लेकर पहुंचे लोग, अफवाहों से पंप पर लगी लंबी कतार, वीडियो वायरल

हालांकि BP ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है और कहा है... "पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर कुछ क्षेत्रों में फैल रही अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 03:23 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अब भारत के शहरों में भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो हालात की गंभीरता को बयां कर रहे हैं, जहां लोग पेट्रोल पंपों पर अचानक उमड़ पड़े हैं. कहीं गाड़ियों की लंबी कतारें सड़कों तक फैल गई हैं तो कहीं लोग बाल्टी और ड्रम लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं. इन तस्वीरों ने न सिर्फ आम लोगों में चिंता बढ़ा दी है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि डर और अफवाहें कैसे कुछ ही घंटों में हालात को बिगाड़ सकती हैं.

 
 
 
 
 
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सड़कों पर दिखा ‘फ्यूल पैनिक’ का असर

Hyderabad में हालात ऐसे बन गए कि पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें सड़कों तक फैल गईं. कई जगहों पर तो ट्रैफिक पूरी तरह रेंगता नजर आया और पुलिस को हालात संभालने के लिए लगातार मौके पर तैनात रहना पड़ा.

बाल्टी-ड्रम लेकर पहुंच रहे लोग

वायरल वीडियो में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लोग सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं बल्कि बाल्टी और नीले ड्रम लेकर भी पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं. जिसे जो मिल रहा है, उसी में तेल भरवाने की होड़ मची हुई है, जिससे पैनिक साफ झलक रहा है.

IT कॉरिडोर बना ‘पार्किंग जोन’

Gachibowli और Raidurgam जैसे इलाकों में हालात और बिगड़े नजर आए. Old Mumbai Highway पर तो सड़कें चलने के बजाय पार्किंग एरिया जैसी दिखने लगीं, जहां गाड़ियों ने कई लेन घेर लीं. वीडियो में लंबी कतारें गाड़ियों की साफ दिखाई दे रही है, हालांकि ये सब सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का असर है, फिलहाल सरकार की ओर से कोई मैसेज पैट्रोल डीजल को लेकर नहीं आया है.

डर, अफवाह या असली संकट?

माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट तनाव और तेल सप्लाई को लेकर फैल रही खबरों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है. हालांकि असल में कितनी कमी है, यह साफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

भारत पैट्रोलियम ने सोशल मीडिया पर बताई सच्चाई

सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

BP ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है और कहा है... "पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर कुछ क्षेत्रों में फैल रही अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं. देशभर में ईंधन की कोई कमी नहीं है. भारत पेट्रोलियम और डीजल का शुद्ध निर्यातक है और हमारे पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं. आपूर्ति श्रृंखलाएं बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रही हैं.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरी तरह से संचालन में है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं और अनावश्यक खरीदारी से बचें. ईंधन की उपलब्धता स्थिर और पर्याप्त है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 25 Mar 2026 03:23 PM (IST)
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