मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अब भारत के शहरों में भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो हालात की गंभीरता को बयां कर रहे हैं, जहां लोग पेट्रोल पंपों पर अचानक उमड़ पड़े हैं. कहीं गाड़ियों की लंबी कतारें सड़कों तक फैल गई हैं तो कहीं लोग बाल्टी और ड्रम लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं. इन तस्वीरों ने न सिर्फ आम लोगों में चिंता बढ़ा दी है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि डर और अफवाहें कैसे कुछ ही घंटों में हालात को बिगाड़ सकती हैं.

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सड़कों पर दिखा ‘फ्यूल पैनिक’ का असर

Hyderabad में हालात ऐसे बन गए कि पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें सड़कों तक फैल गईं. कई जगहों पर तो ट्रैफिक पूरी तरह रेंगता नजर आया और पुलिस को हालात संभालने के लिए लगातार मौके पर तैनात रहना पड़ा.

बाल्टी-ड्रम लेकर पहुंच रहे लोग

वायरल वीडियो में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लोग सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं बल्कि बाल्टी और नीले ड्रम लेकर भी पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं. जिसे जो मिल रहा है, उसी में तेल भरवाने की होड़ मची हुई है, जिससे पैनिक साफ झलक रहा है.

IT कॉरिडोर बना ‘पार्किंग जोन’

Gachibowli और Raidurgam जैसे इलाकों में हालात और बिगड़े नजर आए. Old Mumbai Highway पर तो सड़कें चलने के बजाय पार्किंग एरिया जैसी दिखने लगीं, जहां गाड़ियों ने कई लेन घेर लीं. वीडियो में लंबी कतारें गाड़ियों की साफ दिखाई दे रही है, हालांकि ये सब सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का असर है, फिलहाल सरकार की ओर से कोई मैसेज पैट्रोल डीजल को लेकर नहीं आया है.

डर, अफवाह या असली संकट?

माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट तनाव और तेल सप्लाई को लेकर फैल रही खबरों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है. हालांकि असल में कितनी कमी है, यह साफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

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भारत पैट्रोलियम ने सोशल मीडिया पर बताई सच्चाई

सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

BP ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है और कहा है... "पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर कुछ क्षेत्रों में फैल रही अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं. देशभर में ईंधन की कोई कमी नहीं है. भारत पेट्रोलियम और डीजल का शुद्ध निर्यातक है और हमारे पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं. आपूर्ति श्रृंखलाएं बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रही हैं.

महत्वपूर्ण सूचना



पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। देशभर में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सामान्य है।



बीपीसीएल सभी स्थानों पर निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है।

कृपया घबराएं नहीं और अनावश्यक खरीदारी से बचें। pic.twitter.com/0czLuQqzHH — Bharat Petroleum (@BPCLimited) March 25, 2026

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरी तरह से संचालन में है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं और अनावश्यक खरीदारी से बचें. ईंधन की उपलब्धता स्थिर और पर्याप्त है.

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