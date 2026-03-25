सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले यूट्यूबर और अभिनेता अरमान मलिक आज फिर चर्चा का विषय बन गए हैं. उनकी जिंदगी और फैमिली अपडेट्स इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल होती हैं कि कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर देते हैं. हाल ही में यह खबर आई कि अरमान मलिक पांचवीं बार पिता बन गए हैं. इस खबर ने उनके फैंस को खुश करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर बहस का भी मुद्दा बना दिया. लोगों ने इस खबर को पढ़कर आलोचना की और कहा कि यह पर्सनल मामला है और इस बात को सबके सामने दिखाना ठीक नहीं है. कई लोग सोशल मीडिया पर अरमान की दो पत्नियों पायल और कृतिका के साथ फोटोशूट को लेकर हैरान हैं. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अरमान के फैमिली ट्री बनाने में जुट गए और इसे मजाक का विषय बना दिया.

पायल मलिक ने दिया चौथे बच्चे को जन्म

अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ने हाल ही में अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया. अरमान ने इस खुशी की खबर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. हालांकि, अभी तक बच्चे का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. इस मौके पर अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका भी हॉस्पिटल पहुंची और पायल का साथ दिया. सोशल मीडिया पर फैंस ने इस खुशखबरी पर बधाई दी, जबकि कुछ लोग इसे लेकर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं.

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दो शादियों के बावजूद सब साथ में रहते हैं

अरमान मलिक अपनी दो शादियों के लिए पहले ही चर्चा में रह चुके हैं. उन्होंने पायल से लव मैरिज की थी और पहले ही तीन बच्चे चिरायु, तुबा और अयान है, वहीं शादीशुदा होने के बावजूद अरमान का पायल की दोस्त कृतिका के साथ प्यार हो गया और उन्होंने उससे भी शादी कर ली. कृतिका से उनका एक बेटा जैद है. यहां तक कि अरमान और उनकी दोनों पत्नियां सभी बच्चे और परिवार के साथ चंडीगढ़ में एक ही घर में रहते हैं. अरमान ने सोशल मीडिया पर इस नए बच्चे के आने की खुशी भी साझा की और लिखा कि मां-बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं.

हे प्रभु कहां हो आप

इन लोगों ने शर्म को बेच खाई है... केवल पैसा और सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है...



बेशर्मी की हद पार कर दी है इन लोगों ने... कौन हैं वे लोग , जो इन जैसे घटिया लोगों को फॉलो करते हैं...

कहा जा रहा है कि यूट्यूबर Arman Malik 5 वीं बार पिता बनने को लेकर काफ़ी… pic.twitter.com/H2SGedtIVC — Achyut Kumar Dwivedi (@dwivediachyut41) March 17, 2026

सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग

सोशल मीडिया पर अरमान मलिक के बारे में खबरों ने काफी हलचल मचा दी है. कई लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने शर्म और सम्मान की परवाह छोड़ दी है, और उनके लिए केवल पैसा ही सब कुछ बन गया है. इन लोगों की बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं, जो ऐसे घटिया व्यवहार करने वालों को फॉलो करते हैं. कई लोगों का कहना है कि इस तरह की खबरें और फोटोशूट को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाना चाहिए. सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर उनके फैमिली ट्री बनाने लगते हैं और उनकी निजी जिंदगी को लेकर ट्रोलिंग करते हैं. अरमान मलिक यूट्यूब व्लॉग्स और म्यूजिक वीडियो के जरिए लगातार अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखते हैं.

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