सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं जो देखकर लगे कि "ये सच में हुआ या फिल्म का सीन है". अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी टूरिस्ट भारतीय ऑटोरिक्शा में बैठा दिखाई देता है और ऑटो ड्राइवर से बातचीत के दौरान पूरी दुनिया हैरान हो जाती है. ये नजारा देखकर लोगों को हंसी और सरप्राइज दोनों मिलते हैं. वीडियो में एक आम सा ऑटोड्राइवर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता दिखाई दे रहा है.

फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगा ऑटोड्राइवर

वीडियो में विदेशी टूरिस्ट ऑटोरिक्शा की पिछली सीट पर बैठा है. ऑटो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले प्यारी सी मुस्कान के साथ टूरिस्ट से पूछता है, "आप कितनी भाषाएं जानते हैं?" टूरिस्ट बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, "मैं दो भाषाएं जानता हूं, फ्रेंच और इंग्लिश." अब मजेदार सीन ये है कि ऑटो ड्राइवर अचानक फर्राटेदार फ्रेंच बोलना शुरू कर देता है. टूरिस्ट सुनकर चौंक जाता है और उसका माथा झन्ना सा जाता है. ड्राइवर की फ्रेंच इतनी सही और स्वाभाविक लग रही थी कि टूरिस्ट खुश होकर हंसने लगता है और बार-बार कहता है, "Wow! Amazing!"

रिक्शा ड्राइवर ने टूरिस्ट को अचानक चौंकाया

वीडियो में असली ट्विस्ट ये है कि ड्राइवर की फ्रेंच इतनी स्वाभाविक थी कि टूरिस्ट ने शुरू में सोचा कि शायद उसने मजाक किया या कोई ऐप का सहारा लिया. लेकिन ड्राइवर ने बिना किसी हिचक के बात की और टूरिस्ट को मंत्रमुग्ध कर दिया. ये देखकर साफ है कि भारतीय ऑटो वाले भी कभी-कभी कमाल के टैलेंट में पीछे नहीं रहते. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को jaystreazy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे तो हिंदी भी नहीं आती ठीक से, ये भाई फ्रैंच बोल रहा है. एक और यूजर ने लिखा...भारत नए लोगों के लिए नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ने अंग्रेज को स्कैन कर लिया फिर फ्रैंच बोलना शुरू कर दी.

