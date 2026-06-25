तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस के सामने अचानक आए हाथी, फिर लोको पायलट ने ऐसे बचाई जान

असम से एक ऐसा हैरान और भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे के जांबाज कर्मचारियों को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे. जरा सोचिए, आधी रात का वक्त हो, चारों तरफ घना अंधेरा हो और 12424 राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही हो. तभी अचानक ट्रेन की तेज लाइट में ट्रैक पर एक-दो नहीं, बल्कि नन्हें बच्चे के साथ हाथियों का पूरा झुंड नजर आ जाए. ऐसी स्थिति में पलक झपकते ही बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन ट्रेन चला रहे दो लोको पायलटों की मुस्तैदी और सूझबूझ ने एक बहुत बड़े अनर्थ को टाल दिया और वन्यजीवों को एक नई जिंदगी दे दी. सोशल मीडिया पर अब इस घटना का वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है.

जांबाज पायलटों की सूझबूझ-ऐन वक्त पर लगाया इमरजेंसी ब्रेक

यह दिल दहला देने वाली घटना असम के जोरहाट जिले में तीताबर और मरियानी स्टेशनों के बीच की है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, तड़के सुबह जब राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी, तभी लोको पायलट एस.एन. राजू और असिस्टेंट लोको पायलट आर. के. सिंह को पटरियों पर हाथियों का झुंड दिखाई दिया. उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. ट्रेन हाथियों के बिल्कुल करीब आकर रुक गई. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक शेयर किए गए वीडियो में दिखाया कि ट्रेन रुकने के बाद हाथियों का झुंड कितनी शांति से पटरी पार कर रहा है और ट्रेन की हेडलाइट से उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे रहा है.

असम में हाथियों की सुरक्षा है रेलवे की बड़ी चुनौती

असम में एशियाई हाथियों की एक बड़ी आबादी रहती है और यहां की कई रेलवे लाइनें घने जंगलों और हाथियों के आने-जाने वाले रास्तों से होकर गुजरती हैं. पटरियों पर हाथियों का आना और ट्रेनों से टकराना यहां एक बड़ी समस्या रही है. इस तरह के हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे और वन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. संवेदनशील इलाकों में ट्रेनों की रफ्तार कम रखने, लगातार निगरानी करने और चेतावनी सिस्टम जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि विकास और प्रकृति के बीच तालमेल बना रहे.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा यूजर्स का प्यार बोले

जैसे ही रेलवे ने इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर डाला, लोगों ने लोको पायलटों पर तारीफों की बौछार कर दी. खासकर झुंड में छोटे हाथी को देखकर लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा, "दोनों लोको पायलटों को सलाम. उनकी सतर्कता ने आज कई मासूम जानों को बचा लिया, वे असली हीरो हैं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "भारतीय रेलवे का यह रूप देखकर दिल खुश हो गया, जानवरों के प्रति ऐसी संवेदनशीलता वाकई तारीफ के काबिल है."

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