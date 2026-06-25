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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस के सामने अचानक आए हाथी, फिर लोको पायलट ने ऐसे बचाई जान, सलाम कर रहे यूजर्स

तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस के सामने अचानक आए हाथी, फिर लोको पायलट ने ऐसे बचाई जान, सलाम कर रहे यूजर्स

यह दिल दहला देने वाली घटना असम के जोरहाट जिले में तीताबर और मरियानी स्टेशनों के बीच की है. जब राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी, तभी लोको पायलट को पटरियों पर हाथियों का झुंड दिखाई दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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असम से एक ऐसा हैरान और भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे के जांबाज कर्मचारियों को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे. जरा सोचिए, आधी रात का वक्त हो, चारों तरफ घना अंधेरा हो और 12424 राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही हो. तभी अचानक ट्रेन की तेज लाइट में ट्रैक पर एक-दो नहीं, बल्कि नन्हें बच्चे के साथ हाथियों का पूरा झुंड नजर आ जाए. ऐसी स्थिति में पलक झपकते ही बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन ट्रेन चला रहे दो लोको पायलटों की मुस्तैदी और सूझबूझ ने एक बहुत बड़े अनर्थ को टाल दिया और वन्यजीवों को एक नई जिंदगी दे दी. सोशल मीडिया पर अब इस घटना का वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है.

जांबाज पायलटों की सूझबूझ-ऐन वक्त पर लगाया इमरजेंसी ब्रेक

यह दिल दहला देने वाली घटना असम के जोरहाट जिले में तीताबर और मरियानी स्टेशनों के बीच की है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, तड़के सुबह जब राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी, तभी लोको पायलट एस.एन. राजू और असिस्टेंट लोको पायलट आर. के. सिंह को पटरियों पर हाथियों का झुंड दिखाई दिया. उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. ट्रेन हाथियों के बिल्कुल करीब आकर रुक गई. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक शेयर किए गए वीडियो में दिखाया कि ट्रेन रुकने के बाद हाथियों का झुंड कितनी शांति से पटरी पार कर रहा है और ट्रेन की हेडलाइट से उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे रहा है.

असम में हाथियों की सुरक्षा है रेलवे की बड़ी चुनौती

असम में एशियाई हाथियों की एक बड़ी आबादी रहती है और यहां की कई रेलवे लाइनें घने जंगलों और हाथियों के आने-जाने वाले रास्तों से होकर गुजरती हैं. पटरियों पर हाथियों का आना और ट्रेनों से टकराना यहां एक बड़ी समस्या रही है. इस तरह के हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे और वन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. संवेदनशील इलाकों में ट्रेनों की रफ्तार कम रखने, लगातार निगरानी करने और चेतावनी सिस्टम जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि विकास और प्रकृति के बीच तालमेल बना रहे.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा यूजर्स का प्यार बोले

जैसे ही रेलवे ने इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर डाला, लोगों ने लोको पायलटों पर तारीफों की बौछार कर दी. खासकर झुंड में छोटे हाथी को देखकर लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा, "दोनों लोको पायलटों को सलाम. उनकी सतर्कता ने आज कई मासूम जानों को बचा लिया, वे असली हीरो हैं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "भारतीय रेलवे का यह रूप देखकर दिल खुश हो गया, जानवरों के प्रति ऐसी संवेदनशीलता वाकई तारीफ के काबिल है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 06:57 AM (IST)
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