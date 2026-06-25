होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज

2012 को रिलीज हुई 'कॉकटेल' में दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान लीड रोल में थे. फिल्म में तीनों की केमिस्ट्री और कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. फिल्म में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है, जो बाद में लव ट्रायंगल बन जाती है और उलझनें पैदा होती हैं. हाल ही में इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ है, जिसमें रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर लीड रोल में हैं.