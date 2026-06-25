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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहोमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज

होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज

Homi Adajania Film-Series: हाल ही में निर्देशक होमी अदजानिया की रिलीज हुई 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही हैं. इसी बीच आइए होमी अदजानिया की बेस्ट फिल्में और सीरीज की लिस्ट देखते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Homi Adajania Film-Series: हाल ही में निर्देशक होमी अदजानिया की रिलीज हुई 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही हैं. इसी बीच आइए होमी अदजानिया की बेस्ट फिल्में और सीरीज की लिस्ट देखते हैं.

हाल ही में 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'कॉकटेल 2' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हैं. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 5 दिनों में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली हैं. हालांकि अगर आपको 'कॉकटेल 2' के अलावा होमी अदजानिया की अलग फिल्म या सीरीज देखनी है, तो ये लिस्ट आपके लिए हैं. इस लिस्ट में आपको कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक, सब कुछ देखने को मिलने वाला हैं.

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2012 को रिलीज हुई 'कॉकटेल' में दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान लीड रोल में थे. फिल्म में तीनों की केमिस्ट्री और कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. फिल्म में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है, जो बाद में लव ट्रायंगल बन जाती है और उलझनें पैदा होती हैं. हाल ही में इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ है, जिसमें रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर लीड रोल में हैं.
2012 को रिलीज हुई 'कॉकटेल' में दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान लीड रोल में थे. फिल्म में तीनों की केमिस्ट्री और कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. फिल्म में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है, जो बाद में लव ट्रायंगल बन जाती है और उलझनें पैदा होती हैं. हाल ही में इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ है, जिसमें रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर लीड रोल में हैं.
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सैफ अली खान स्टारर डार्क कॉमेडी फिल्म 'बीइंग साइरस' 2006 में रिलीज हुई थी, जो एक अंग्रेजी फिल्म है. फिल्म में सैफ एक चालक लड़के के किरदार में है, जो मूर्तिकार के घर जाता है. बाद में मूर्तिकार की पत्नी, साइरस के साथ रिश्ता बनाकर एक चाल चलती है. हालांकि साइरस असल में बहुत बड़ा अपराधी होता है, जो इस कहानी में नया मोड़ लाता हैं.
सैफ अली खान स्टारर डार्क कॉमेडी फिल्म 'बीइंग साइरस' 2006 में रिलीज हुई थी, जो एक अंग्रेजी फिल्म है. फिल्म में सैफ एक चालक लड़के के किरदार में है, जो मूर्तिकार के घर जाता है. बाद में मूर्तिकार की पत्नी, साइरस के साथ रिश्ता बनाकर एक चाल चलती है. हालांकि साइरस असल में बहुत बड़ा अपराधी होता है, जो इस कहानी में नया मोड़ लाता हैं.
Published at : 25 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Tags :
Homi Adajania Cocktail 2

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