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होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
Homi Adajania Film-Series: हाल ही में निर्देशक होमी अदजानिया की रिलीज हुई 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही हैं. इसी बीच आइए होमी अदजानिया की बेस्ट फिल्में और सीरीज की लिस्ट देखते हैं.
हाल ही में 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'कॉकटेल 2' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हैं. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 5 दिनों में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली हैं. हालांकि अगर आपको 'कॉकटेल 2' के अलावा होमी अदजानिया की अलग फिल्म या सीरीज देखनी है, तो ये लिस्ट आपके लिए हैं. इस लिस्ट में आपको कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक, सब कुछ देखने को मिलने वाला हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Tags :Homi Adajania Cocktail 2
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